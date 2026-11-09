黃仁勳出軌｜特朗普撐留任Nvidia：願帶他同訪亞洲　馬斯克指AI龍頭地位無可替代

黃仁勳出軌｜美國總統特朗普周日被問及事件時，稱黃仁勳「是個正直的人」，又認為他應該留任（路透社資料圖片）

美國總統特朗普周日被問及事件時，稱黃仁勳「是個正直的人」，又認為他應該留任：「我還沒有和他談過這件事，我只知道他是個好人。你永遠不知道發生了什麼事。我希望一切都好，他做得很出色。在我看來，他是個好人。我認為他是個正直的人，我想他可能有自己的理由。」被問及黃仁勳是否應繼續擔任行政總裁時，特朗普回答：「我認為應該。喔，沒錯，當然。」當被問到即將出訪亞洲，是否計劃帶黃仁勳同行時，特朗普則說，他還不確定，但願意帶他一起去：「我沒聽說他做錯了什麼。他是跟某個人有過來往，但誰不是這樣呢？」

特朗普5月訪問北京時，在最後一刻打電話給黃仁勳，邀他加入行程。黃仁勳隨後趕到阿拉斯加州，登上空軍一號。特朗普計劃於11月16日至19日出訪亞洲，先到馬尼拉參加東盟峰會，然後到訪中國深圳參加亞太經合組織領導人峰會。

另外，Tesla創辦人馬斯克在社交平台X上做出回應，認同黃仁勳在美國AI人工智慧領域的領導地位無可取代。馬斯克周一轉發知名創投家兼紅杉資本合夥人馬圭爾（Shaun Maguire）的帖文，帖文指黃仁勳是這個世代最偉大的企業家之一，雖然今次「做了極度愚蠢的事」，對美國是個壞消息，但他相信黃仁勳並非出於惡意。馬圭爾強調：「犯下兩個錯誤並不能讓事情導向正確，但我認為，就美國在人工智慧領域的領先地位而言，黃仁勳是不可替代的。」馬斯克轉發此一文章，並寫下「我同意」（I agree）。