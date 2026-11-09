黃仁勳出軌時間軸｜2024年已與黃樂舉止親密　特朗普一年前曾聽取情報簡報

英偉達(Nvidia)行政總裁黃仁勳坦承婚外情，對象為華裔女子黃樂（Alice Huang），事件曝光引發震撼，目前英偉達董事會宣布展開內部調查，黃仁勳雖暫留任行政總裁，但風波恐持續延燒，本文整理這起事件時間軸與核心問題。 黃樂什麼來頭？ 黃仁勳在內部信中承認婚外情，但沒有公開女方身分。但根據美國《紐約時報》報導，這名女子是黃樂，曾擔任大陸企業Megaspeed高層。Megaspeed主要向大陸企業出租GPU運算能力，客戶包括阿里巴巴等科技公司。美國官員懷疑，該公司可能涉及將受出口管制的英偉達晶片轉運至大陸；中國駐美使館則否認相關指控，稱其為抹黑。

美國情報機構據報已對黃樂進行至少一年的電子監控，並認為她與黃仁勳關係密切。美方一份機密備忘錄更指稱，黃樂已被中國國家安全部吸收，負責蒐集黃仁勳相關資訊，並可能藉此影響英偉達的對華晶片供應政策。

兩人如何相識？台灣多次成為同框地點 黃仁勳與黃樂的互動，最早追溯到2024年，當時兩人親密舉止引發注意。 2024年6月：台北酒吧聚會 台北國際電腦展期間，黃樂在台北一間酒吧與科技業人士聚會。據《紐約時報》引述現場人士說法，黃樂表示可以邀請黃仁勳到場，沒多久黃就穿著招牌黑色皮衣現身，與眾人喝威士忌。 2025年：Megaspeed採購輝達晶片 據報導，黃樂曾協助促成Megaspeed向英偉達採購約20億美元的GPU，雙方也因此具有商業往來。 2025年5月：台北餐敘親密互動曝光

黃仁勳訪台期間，黃樂出現在台北「三六食府」的商務餐敘。當時媒體拍到兩人搭肩交談，黃樂甚至親吻黃仁勳臉頰。餐敘結束後，黃仁勳接受媒體訪問時，黃樂也站在他身後。 2026年春季：美方機密備忘錄流出 美國國務卿盧比奧據報監督起草一份高度機密備忘錄，內容涉及黃樂遭中國國安部吸收、以黃仁勳為情報目標等指控。這份文件在美國總統特朗普5月訪問中國前，已分送美國相關國安高層。 2026年10月29日：間諜疑雲首度曝光 《紐約時報》披露，美國情報機構懷疑黃樂向北京傳遞資訊，並與黃仁勳關係密切。當時英偉達與黃仁勳均表示，雙方互動屬於正常商業往來。

2026年11月7日：婚外情疑雲升高 英國《金融時報》進一步揭露，美國情報機構相信兩人存在親密關係。美國眾議院議員也要求黃仁勳於11月18日出席閉門簡報，說明相關情況。 2026年11月8日：黃仁勳坦承出軌 黃仁勳向員工承認婚外情並致歉，英偉達董事會隨即宣布展開調查。董事會表示，目前沒有理由相信國家安全或公司機密受到損害，黃仁勳在調查期間仍將繼續擔任CEO。 為何鎖定黃仁勳？ 中美科技戰重要戰場 黃仁勳之所以成為中美情報角力的焦點，與英偉達在全球AI產業的地位密切相關。英偉達是全球AI運算晶片的主要供應商，其GPU被廣泛應用於人工智慧模型訓練與資料中心。美國自2022年起限制高階晶片出口中國，英偉達的對華銷售政策也成為中美科技戰的重要戰場。

《紐約時報》曾指，黃仁勳曾遊說特朗普放寬對中國的晶片銷售限制，雙方後來達成協議，允許英偉達向中國出售效能排名第二的晶片，美國政府則可取得25%的分成。美國情報機構因此懷疑，若中方能透過黃樂掌握黃仁勳的資訊，可能進一步影響英偉達的決策，甚至左右美國對中國的晶片出口政策。 特朗普早已掌握情報？為何沒出手？ 《紐約時報》報導，特朗普約一年前就曾聽取黃仁勳與黃樂相關情報的簡報，但最終選擇不採取行動。現任及前任美國官員指出，特朗普與黃仁勳關係密切，可能成為美國政府限制英偉達海外晶片銷售的阻力。至於為何未採取行動，仍有待進一步釐清。但根據特朗普8日最新回應，他不會急於下定論，會等黃仁勳的解釋，並讚揚黃「為我們國家做出卓越的貢獻」。

黃仁勳恐違反哪些規定？ 最嚴重解除職務 依據相關規範，員工若面臨利益衝突，應避免參與相關決策，必要時也須尋求法律指引。此外，該公司規範也要求員工與政府相關人士往來時保持謹慎，並應思考自己的行為若公開，是否仍能合理解釋。若調查認定黃仁勳違反公司規範，英偉達可能採取懲處措施，最嚴重甚至包括解除職務。 接下來有哪些調查？ 英偉達董事會、美國國會及司法部都可能成為後續調查的關鍵角色。其中英偉達董事會已啟動內部調查，釐清黃仁勳是否違反公司行為準則，以及相關私人關係是否影響公司決策。美國國會眾議院3個委員會的共和黨籍主席，已要求黃仁勳出席閉門簡報，預計18日說明相關情況。美國司法部則接手聯邦政府對Megaspeed的調查，重點涉及該公司是否違反美國晶片出口管制規定。