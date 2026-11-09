黃仁勳出軌｜女主角黃樂自稱曾任央視記者　履歷陷造假疑雲

晶片巨頭英偉達(Nvidia)行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）向公司發信承認有婚外情，並對家人及公司員工致歉。婚外情對象、中國女商人黃樂（Huang Le，音譯，又名Alice Huang）被媒體指為北京間諜，英偉達則宣布會就黃仁勳被指成為外國情報目標，展開獨立調查，事件震撼美國政商界。「女主角」黃樂的個人資料並被外媒起底，發現她過去自稱曾擔任中國湖南衛視、央視記者，後來轉往金融界，歷任匯豐私人銀行部總裁助理、中信證券業務線副總裁，以及上海和熙投資執行董事，不過目前部分經歷至今無法獲得證實。

據《紐約郵報》及中國私募基金資料庫「私募排排網」的資訊顯示，黃樂擁有4年媒體從業經歷，以及8年證券從業經歷。她自稱曾任職於中國湖南衛視及官媒央視，擔任記者一職，離開媒體界後則轉往金融業發展，歷任匯豐私人銀行部總裁助理、中信證券業務線副總裁，以及上海和熙投資執行董事。 湖南衛視主管回應「沒聽過這個人」 不過，湖南衛視一名主管日前受訪時回應「沒聽過這個人」，更直言若黃樂過去真擔任過記者，那官網理應留有相關紀錄；惟實際查詢湖南衛視及央視官網，均未找到任何有關黃樂的相關資料。至於她在金融界的相關經驗，匯豐銀行與中信證券則拒絕發表評論。

黃樂過去任職的新加坡資料中心公司Megaspeed是英偉達的客戶之一，主要透過採購先進GPU與伺服器設備，提供資料中心運算服務，美國情報官員懷疑，她可能試圖藉由與黃仁勳親密接觸來取得敏感的商業資訊。關於黃樂與黃仁勳的往來，兩人最早於2024年6月台北國際電腦展期間在酒吧聚會同場，2025年5月黃仁勳再度訪台時，兩人也曾被拍到在台北餐敘並搭肩交談。 英偉達曾強調，黃仁勳與黃樂僅止於一般業務往來，絕對未曾洩漏任何敏感資訊。中國外交部發言人上月底在例行記者會上斥責，有關報道捕風捉影，純屬對華污衊抹黑。