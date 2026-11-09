東京新宿區議員偕妻豪食18萬日圓高級壽司遭轟炫富 強調自費拒道歉

日本東京都新宿區議員渡邊康史日前在社交媒體分享，自己和妻子到銀座高級壽司店用餐花了18萬日圓(約8,915港元)，未料引來網民批評，指政治人物生活奢侈、不了解民生。渡邊不甘示弱，反駁指吃飯花的是自己的錢，沒用公帑，不需要向選民道歉。 事緣41歲的渡邊康史10月31日在社交平台X發文感嘆：「5年前兩個人吃一餐要10萬日圓(約4,953港元)，但受到壽司熱潮及物價上漲影響，每次用餐都會漲價，現在兩人要花18萬日圓(約8,915港元)，單是過去兩年就漲了約4萬日圓(約1981港元)。」

渡邊本意是分享用餐感受，卻意外引發爭議。有網民批評「政治人物這樣浪費金錢真的好嗎？」，認為他炫富、與一般民眾生活脫節。但也有網民替他抱不平，認為花自己的錢吃好一點，是個人自由。 面對批評，渡邊在日本Podcast節目ABEMA Prime表示，自己早在10年前、未當選議員時，就常在社媒分享美食，從一餐幾萬日圓的高級餐廳，到1,000日圓(約49.5港元)的平價定食店都有，當選議員後也沒有刻意改變發文習慣。

渡邊強調，這頓18萬日圓的壽司是夫妻兩人自掏腰包，沒有使用政治獻金或公帑，也沒有靠議員身份取得特殊待遇，因此不認為自己做錯，直言「我完全不認為自己做了任何對不起投票支持我的2,633名新宿區選民的事」，也不後悔發文。 東京都港區議員新藤加菜聲援渡邊，認為政治人物有沒有做好工作，跟是否吃高級壽司是兩回事，不能要求議員要過著節儉生活。她也指出，日本國會議員與地方議員的待遇制度有所不同，「區議員沒有機場特殊禮遇，也不能免費乘搭新幹線綠色車廂。政務活動費每月約15萬日圓(約7,432港元)，且必須附上收據，基本上沒有地方政府容許將這筆錢用於餐飲。」

政治學者大井赤亥認為，政治人物都是一般人，不應要求私生活處處節儉，但日本過去確實存在「餐飲政治」，習慣在高級餐廳應酬商談事務，這種政治文化有必要改善。 渡邊認為今次不全是壞事，新宿區議員年薪約1,100萬日圓(約54.5萬港元)，不管有沒有吃高級壽司，薪酬都一樣，至少透過這次爭議，讓更多人知道地方議員的待遇，也能藉此關注地方政治。