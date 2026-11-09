芬蘭官方推4天3夜免費旅遊　全球招募16名單身者

綜合報道，芬蘭旅遊局推出一項「芬蘭晚餐約會」(Finnish Dinner Date)活動，預計選出16名年滿18歲、目前單身且非芬蘭居民的國際旅客，分成兩組，每組8人，安排在明年2月9日至19日，分別前往首都赫爾辛基(Helsinki)及湖區城市坦佩雷(Tampere)。活動重頭戲是團體約會晚餐，每場除了8名國際旅客，還會邀請2名芬蘭當地單身人士加入，一同品嚐由當地名廚設計的餐點，菜色將呈現芬蘭在地飲食特色，包括野生魚類、莓果及野採蘑菇等食材，讓旅客透過餐飲認識當地風土文化。

參加者需拍片回答一問題

根據芬蘭旅遊局資料，有意的參加者，必須先拍攝一段英文短片回答下列問題：「如果要準備一場約會晚餐，你會端出甚麼料理？為甚麼？」接著將影片上傳至Instagram(IG)、TikTok或YouTube，附上標籤「#FinnishDinnerDate」、標註芬蘭旅遊局官方帳號，並把帳號設為公開。完成後再到官網填寫申請表，以及附上影片連結。申請期限至芬蘭時間11月10日上午11時59分(本港時間11月10日上午5時59分)，主辦單位將依影片創意、真誠度及個人特色，選出16人，並於12月1日在官網公布名單。獲選者可享有全額招待的4天行程，包括機票及食宿，不過仍須自行負擔旅遊保險，以及必要的旅行文件。