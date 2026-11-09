黃仁勳出軌｜曾點名成龍演自傳片「因長得似我」 網民諷：一語成讖

2023年10月，黃仁勳受邀登上惠普網路節目《The Moment with Ryan Patel》。當時節目主持人詢問黃仁勳，若未來拍攝個人傳記電影希望由哪位明星擔綱主角，黃仁勳當場開玩笑回應成龍是最佳人選，因為「他長得跟我一模一樣」。

晶片巨頭英偉達(Nvidia)行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）向公司發信承認有婚外情，並對家人及公司員工致歉。婚外情對象、中國女商人黃樂（Huang Le，音譯，又名Alice Huang）被媒體指為北京間諜，英偉達則宣布會就黃仁勳被指成為外國情報目標，展開獨立調查，事件震撼美國政商界。黃仁勳爆出軌風波後，許多網民隨即「重溫」他過去受訪的言論，當中發現黃仁勳曾於3年前表示影星成龍「長得很像我」，是若拍攝自己個人傳記的人選。由於成龍也曾傳出婚外情風波，如今黃仁勳同樣爆出外遇一事，不少網民留言諷刺這段訪問宛如提前預告：「根本一語成讖」。

2023年10月，黃仁勳受邀登上惠普網路節目《The Moment with Ryan Patel》。當時節目主持人詢問黃仁勳，若未來拍攝個人傳記電影希望由哪位明星擔綱主角，黃仁勳當場開玩笑回應成龍是最佳人選，因為「他長得跟我一模一樣」。主持人接著問他，電影中的特技是否也要親自上陣？黃仁勳笑指自己可以負責所有敲鍵盤的動作，逗得現場哈哈大笑。

這段舊訪談在黃仁勳承認外遇後再度登上熱搜。主因是成龍曾在1999年爆出與吳綺莉的婚外情，成龍當時在記者會上更說出轟動一時的名言「我犯了全天下男人都會犯的錯」。如今黃仁勳同樣步入外遇風波，讓網民紛諷刺黃仁勳當時的玩笑是埋下伏筆：「根本一語成讖」、「神級選角」、「至少他的道歉內容不是寫『我犯了全天下的男人都會犯的錯』」。