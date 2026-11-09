美國新澤西州郵差派信驚見門上貼詭異字條 警破門揭3屍案

美國新澤西州一名郵差日前派信時，看到一間住宅的門上貼著詭異字條，覺得奇怪便立即報警。警方破門入屋，就在屋內發現3具遺體…… 《紐約郵報》報道，事發於本月6日，地點是新澤西州蒙荷里(Mount Holly)。郵差克萊門茨(Dom Clements)於8日受訪表示，當日字條寫上「內有911狀況」(9-1-1 Inside)，並畫上2個哭臉，用透明膠紙貼在該住宅的大門上，住宅信箱也被膠紙封住。 當時克萊門茨先詢問附近一名正在散步的鄰居，確認屋內情況異常，才撥打911報警。他說，那2張哭臉畫得很粗糙，2個哭臉也跟發現3具遺體數量不符，推測可能是因為紙上的書寫空間不足。

克萊門茨形容，字條與其張貼位置都很不尋常，從屋外稍遠位置根本看不到，唯一會走上梯級抵達門口的只有郵差，而他負責該派信路線，是唯一每天造訪那幢民宅的人，「整個情況都很奇怪」，就像是只想郵差揭發案件。 他續指，案發住宅因外觀日久失修，與周圍的建築物顯得格格不入，但據他所知住戶都是「友善的人」。

克萊門茨如此詭異地揭發3屍案，他受訪時猶有餘悸，「這是我有生以來第一次遇到這種事，絕不希望再次發生」。 克萊門茨當日求助的鄰居受訪表示，住戶是4名兄弟姊妹，幾乎足不出戶，也沒人會開車外出。另一鄰居巴博克(David Babock)對NBC10 Philadelphia透露，3名死者是60多歲的二兄一妹。 當地警方與檢察部門表示，此案對公眾並無威脅，警方仍在調查。報道指，當局仍未公布死者身份以及可能的嫌疑人資訊，暫未知是誰留下字條。