樹熊B慘遭蟒緊纏急壞媽媽　遛狗女路過搶救(有片)

澳洲昆士蘭州一名女子日前帶著狗狗到樹林散步時，意外聽見附近傳來騷動聲，循聲查看，發現一條蟒蛇緊緊纏住一隻樹熊寶寶，試圖將牠勒死，樹熊媽媽則在一旁焦急地用爪子攻擊蟒蛇想救回孩子，女子見狀，即使帶著年老愛犬，仍嘗試出手，最終成功讓樹熊寶寶脫困，讓牠們母子順利團聚。

綜合報道，事發於上周二(3日)，女子Nell當時帶著愛犬「Pluto」在布里斯本的惠特山自然保護區(Whites Hill Reserve)散步，突然聽見距離步道約15米的樹林裡傳出大量鳥叫聲，察覺情況不尋常便跑過去查看，詎料是一隻樹熊寶寶被蟒蛇緊緊纏住，樹熊媽媽則在旁焦急地抓扯蛇身想救出孩子。Nell表示，當時樹熊寶寶驚恐地望著她，當下根本來不及多想，只擔心樹熊寶寶是否還有呼吸，或是肋骨有否遭蟒蛇擠壓受傷，她立即將手機掉下，牽著Pluto的同時，將樹熊寶寶抱起，開始逐圈解開纏繞在牠身上的蛇，她形容很快處理完，等到回過神時，自己已經一手抓著蟒蛇，另一側肩膀則被受驚的樹熊寶寶緊緊抱住，過程中，Nell的雙手因樹熊寶寶驚慌掙扎而受了幾處抓傷與咬傷；當時有一名路過男子見狀，停下腳步表示願意幫忙，Nell直接就請他暫時接手抓住蟒蛇，隨即遭對方拒絕，Nell回過神來立刻改口表示可以幫忙牽狗，讓她哭笑不得。