樹熊B慘遭蟒緊纏急壞媽媽　遛狗女路過搶救(有片)

澳洲昆士蘭州一名女子日前帶著狗狗到樹林散步時，意外聽見附近傳來騷動聲，循聲查看，發現一條蟒蛇緊緊纏住一隻樹熊寶寶，試圖將牠勒死，樹熊媽媽則在一旁焦急地用爪子攻擊蟒蛇想救回孩子，女子見狀，即使帶著年老愛犬，仍嘗試出手，最終成功讓樹熊寶寶脫困，讓牠們母子順利團聚。
綜合報道，事發於上周二(3日)，女子Nell當時帶著愛犬「Pluto」在布里斯本的惠特山自然保護區(Whites Hill Reserve)散步，突然聽見距離步道約15米的樹林裡傳出大量鳥叫聲，察覺情況不尋常便跑過去查看，詎料是一隻樹熊寶寶被蟒蛇緊緊纏住，樹熊媽媽則在旁焦急地抓扯蛇身想救出孩子。Nell表示，當時樹熊寶寶驚恐地望著她，當下根本來不及多想，只擔心樹熊寶寶是否還有呼吸，或是肋骨有否遭蟒蛇擠壓受傷，她立即將手機掉下，牽著Pluto的同時，將樹熊寶寶抱起，開始逐圈解開纏繞在牠身上的蛇，她形容很快處理完，等到回過神時，自己已經一手抓著蟒蛇，另一側肩膀則被受驚的樹熊寶寶緊緊抱住，過程中，Nell的雙手因樹熊寶寶驚慌掙扎而受了幾處抓傷與咬傷；當時有一名路過男子見狀，停下腳步表示願意幫忙，Nell直接就請他暫時接手抓住蟒蛇，隨即遭對方拒絕，Nell回過神來立刻改口表示可以幫忙牽狗，讓她哭笑不得。
事主1至2小時後見母子依偎而感動
成功解開蟒蛇後，Nell先將蛇放在一棵小樹上，接著仔細檢查樹熊寶寶的狀況，確認牠呼吸正常、四肢能夠活動，才將牠帶回媽媽所在的樹下，樹熊寶寶一靠近母親，便立即爬上樹，重新回到媽媽身邊。Nell在事隔約1至2小時又返回現場查看，發現樹熊媽媽正抱著寶寶，母子緊緊依偎，讓她感動不已。Nell也沒有傷害蟒蛇，而是將牠纏在手臂上帶往距離較遠的林地，避免牠再次攻擊這對樹熊母子，但她強調蟒蛇沒有做錯，因為捕食原本就是野生動物的自然行為。澳洲部分地區的樹熊族群已被列為瀕危，面臨棲地流失、疾病及道路事故等威脅，Nell希望透過自己的經歷，讓更多人了解野生動物所面臨的生存困境，她強調，分享這段影片是希望可以喚起外界對樹熊保育的關注。不過，報道亦提到，徒手接觸蟒蛇及受驚嚇的野生動物具有危險性，一般民眾若遇到類似情況，仍應優先尋求專業野生動物救援人員協助。
🐨 Woman saves baby koala from a python with her bare hands in Australia While walking her dog in Brisbane, a lady heard a piercing squeal and discovered a python wrapped tightly around a baby koala. The joey's mother was desperately trying to fight off the snake. The woman managed to capture the terrifying scene on video before rushing to the rescue, Reuters reports. Using nothing but her bare hands, she untangled the python, freed the joey and helped it back into a tree.— NEXTA (@nexta_tv) November 6, 2026