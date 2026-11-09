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出版：2026-Nov-09 15:45
更新：2026-Nov-09 15:45

樹熊B慘遭蟒緊纏急壞媽媽　遛狗女路過搶救(有片)

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樹熊B慘遭蟒緊纏急壞媽媽，遛狗女路過搶救。(X)

樹熊B慘遭蟒緊纏急壞媽媽，遛狗女路過搶救。(X)

澳洲昆士蘭州一名女子日前帶著狗狗到樹林散步時，意外聽見附近傳來騷動聲，循聲查看，發現一條蟒蛇緊緊纏住一隻樹熊寶寶，試圖將牠勒死，樹熊媽媽則在一旁焦急地用爪子攻擊蟒蛇想救回孩子，女子見狀，即使帶著年老愛犬，仍嘗試出手，最終成功讓樹熊寶寶脫困，讓牠們母子順利團聚。

綜合報道，事發於上周二(3日)，女子Nell當時帶著愛犬「Pluto」在布里斯本的惠特山自然保護區(Whites Hill Reserve)散步，突然聽見距離步道約15米的樹林裡傳出大量鳥叫聲，察覺情況不尋常便跑過去查看，詎料是一隻樹熊寶寶被蟒蛇緊緊纏住，樹熊媽媽則在旁焦急地抓扯蛇身想救出孩子。Nell表示，當時樹熊寶寶驚恐地望著她，當下根本來不及多想，只擔心樹熊寶寶是否還有呼吸，或是肋骨有否遭蟒蛇擠壓受傷，她立即將手機掉下，牽著Pluto的同時，將樹熊寶寶抱起，開始逐圈解開纏繞在牠身上的蛇，她形容很快處理完，等到回過神時，自己已經一手抓著蟒蛇，另一側肩膀則被受驚的樹熊寶寶緊緊抱住，過程中，Nell的雙手因樹熊寶寶驚慌掙扎而受了幾處抓傷與咬傷；當時有一名路過男子見狀，停下腳步表示願意幫忙，Nell直接就請他暫時接手抓住蟒蛇，隨即遭對方拒絕，Nell回過神來立刻改口表示可以幫忙牽狗，讓她哭笑不得。

一隻樹熊寶寶被蟒蛇緊緊纏住。(X) 受驚的樹熊寶寶。(X) Nell仔細檢查樹熊寶寶的狀況，確認牠呼吸正常、四肢能夠活動。(X) 樹熊寶寶一靠近母親，便立即爬上樹。(X) Nell也沒有傷害蟒蛇，而是將牠纏在手臂上帶往距離較遠的林地。(X) 樹熊寶寶一靠近母親，便立即爬上樹，重新回到媽媽身邊。(X) 樹熊寶寶一靠近母親，便立即爬上樹，重新回到媽媽身邊。(X)

事主1至2小時後見母子依偎而感動

成功解開蟒蛇後，Nell先將蛇放在一棵小樹上，接著仔細檢查樹熊寶寶的狀況，確認牠呼吸正常、四肢能夠活動，才將牠帶回媽媽所在的樹下，樹熊寶寶一靠近母親，便立即爬上樹，重新回到媽媽身邊。Nell在事隔約1至2小時又返回現場查看，發現樹熊媽媽正抱著寶寶，母子緊緊依偎，讓她感動不已。Nell也沒有傷害蟒蛇，而是將牠纏在手臂上帶往距離較遠的林地，避免牠再次攻擊這對樹熊母子，但她強調蟒蛇沒有做錯，因為捕食原本就是野生動物的自然行為。澳洲部分地區的樹熊族群已被列為瀕危，面臨棲地流失、疾病及道路事故等威脅，Nell希望透過自己的經歷，讓更多人了解野生動物所面臨的生存困境，她強調，分享這段影片是希望可以喚起外界對樹熊保育的關注。不過，報道亦提到，徒手接觸蟒蛇及受驚嚇的野生動物具有危險性，一般民眾若遇到類似情況，仍應優先尋求專業野生動物救援人員協助。

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