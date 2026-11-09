高市早苗曾擬逐中國駐大阪總領事薛劍 憂報復升級擱置

國駐大阪總領事薛劍曾在社交平台以「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」回應，雖然他隨後刪除帖文，惟「斬首論」引起軒然大波

日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事論」，導致日中關係急劇惡化，中國駐大阪總領事薛劍曾在社交平台以「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」回應，雖然他隨後刪除帖文，惟「斬首論」引起軒然大波。日媒《讀賣新聞》周日(8日)披露，高市一度考慮驅逐薛劍，卻遭中方警告將「加倍奉還」報復，最終擱置。

一度發表「斬首論」及後刪帖

報道指，高市當時召集內閣官房長官木原稔及外務省官員開會，要求向中方傳達，若薛劍不盡快回國，日本將考慮依外交程序將他列為「不受歡迎人物」，要求他離開日本。日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰隨後前往北京，向時任中國外交部亞洲司長劉勁松表達日方考慮驅逐薛劍的立場。惟劉勁松警告，若日本驅逐一名中國駐日總領事，中方將驅逐兩名日本駐華總領事，以此「加倍奉還」。由於擔憂引發連鎖反應，進一步關係更加惡化，日方最終被迫擱置驅逐計劃。