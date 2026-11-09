高市早苗曾擬逐中國駐大阪總領事薛劍 憂報復升級擱置

日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事論」，導致日中關係急劇惡化，中國駐大阪總領事薛劍曾在社交平台以「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」回應，雖然他隨後刪除帖文，惟「斬首論」引起軒然大波。日媒《讀賣新聞》周日(8日)披露，高市一度考慮驅逐薛劍，卻遭中方警告將「加倍奉還」報復，最終擱置。
一度發表「斬首論」及後刪帖
報道指，高市當時召集內閣官房長官木原稔及外務省官員開會，要求向中方傳達，若薛劍不盡快回國，日本將考慮依外交程序將他列為「不受歡迎人物」，要求他離開日本。日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰隨後前往北京，向時任中國外交部亞洲司長劉勁松表達日方考慮驅逐薛劍的立場。惟劉勁松警告，若日本驅逐一名中國駐日總領事，中方將驅逐兩名日本駐華總領事，以此「加倍奉還」。由於擔憂引發連鎖反應，進一步關係更加惡化，日方最終被迫擱置驅逐計劃。
報道提到，中日關係陷入僵局後，日本試圖尋找對話機會。日本外務大臣茂木敏充今年7月底出席在菲律賓馬尼拉舉行的東盟外長會時，曾刻意等待中國外長王毅，希望製造偶遇機會交談。但王毅始終沒有作出回應，甚至未與茂木對視。日本與中國目前的主要溝通渠道，僅剩日本外務事務次官船越健裕與中國駐日大使吳江浩每月一次的會面，中方仍持續要求高市早苗撤回涉台爭議言論。
高市早苗希望，藉由11月在深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，尋求與中國國家主席習近平接觸的機會。不過，日方對正式舉行雙邊會談並不抱高度期待。