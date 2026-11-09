日本秋葉原設22個智能垃圾桶　因亂拋垃圾問題嚴重

日本東京的千代田區，因應外國遊客增加，以及當地的亂拋垃圾問題嚴重。因此在當地主要旅遊景點的秋葉原，設置22個可以自行壓縮垃圾的智能垃圾桶。
千代田區指出，當地每年有1,100萬旅客去到秋葉原，由商家自發以及義工清潔已無法解決當地的垃圾問題，而日本觀光廳的調查亦指，旅客最感到不便的問題就是垃圾桶不足，因此區政府在秋葉原人多的10處地點，設置22個垃圾桶。千代田區區長樋口高顯指：「這裡是許多人聚集娛樂的地點，但也是人們生活和學習成長的地方。（街頭）垃圾已經成為威脅他們生活的問題。」他指，地區因此決定將「‘請把垃圾帶回家」的方針，轉為「設立垃圾處理點」。
可遙距監察垃圾容量
有關的智能垃圾桶採用太陽能電板發電，在垃圾累積到一定數量就會自動進行壓縮，並且設有可以遙距監察垃圾的數量，以有效進行垃圾收集。有關的垃圾桶連同設置費用為4,000萬日圓，垃圾收集的成本每年1,800萬日圓，在東京都政府推動智能垃圾桶的使用，將提供約4,000萬日圓補助。
這款智慧垃圾桶利用太陽能板發電，並在垃圾累積到一定量時自動壓縮垃圾。它支援遠端監控垃圾量，從而實現高效收集。智慧垃圾桶本身及安裝費用總計約4,000萬日元，每年的垃圾收集費用約1,800萬日圓。東京都政府正在大力推廣智慧垃圾桶的使用，預計將提供約4,000萬日圓的補貼。在昨日的開幕儀式，地區亦邀請到當地女僕咖啡店參與清潔活動。