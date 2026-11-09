日本秋葉原設22個智能垃圾桶　因亂拋垃圾問題嚴重

日本東京的千代田區，因應外國遊客增加，以及當地的亂拋垃圾問題嚴重。因此在當地主要旅遊景點的秋葉原，設置22個可以自行壓縮垃圾的智能垃圾桶。

千代田區指出，當地每年有1,100萬旅客去到秋葉原，由商家自發以及義工清潔已無法解決當地的垃圾問題，而日本觀光廳的調查亦指，旅客最感到不便的問題就是垃圾桶不足，因此區政府在秋葉原人多的10處地點，設置22個垃圾桶。千代田區區長樋口高顯指：「這裡是許多人聚集娛樂的地點，但也​​是人們生活和學習成長的地方。（街頭）垃圾已經成為威脅他們生活的問題。」他指，地區因此決定將「‘請把垃圾帶回家」的方針，轉為「設立垃圾處理點」。