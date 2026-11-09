親烏黑客外洩俄羅斯機密資料 揭俄方約40萬人陣亡｜俄烏戰爭

圖為上月底俄軍在烏克蘭城鎮奧萊什基執行掃雷任務，俄軍乘裝甲車行經被炸毀的車輛。(資料圖片)

從2022年2月24日至今年8月下旬，這批資料中有近39萬2,700份死亡證明，其內容透過編碼或附註「軍事行動」、「炮擊」或「無人機」等字眼的文字欄位，明確將死者與戰爭連結。

彭博報道，俄方登記戰爭死亡數字的這項資訊，來自逾1,100萬份死亡證明，其中附有居住地、年齡及死亡地點等詳細資料。支持白俄羅斯反對派的黑客組織「網絡游擊隊」(Cyber Partisans)與烏克蘭黑客組織「沉默烏鴉」(Silent Crow)取得這些資料後，分享給彭博以及少數媒體。

烏克蘭與白俄羅斯黑客組織聲稱成功入侵俄羅斯聯邦統計局系統，並取得該部門持有的機密資料。這批資料顯示，從俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，俄方登記約40萬名在烏作戰的俄羅斯人死亡。

總統普京極力避免承認俄軍在烏克蘭的死亡數字龐大，開戰頭幾個月之後，俄方便不再公布傷亡數字。

由於作戰死亡人數難以完整登記，幾乎可確定這批資料低估實際死亡總數。部分人可能被通報失蹤，部分遺體可能身份不明，另一些人可能於數月後因戰爭相關傷勢死亡，但記錄沒有明確標註。其他死亡個案則可能被列入無關類別，或未被登記。

「沉默烏鴉」自行估算的俄方死亡人數約為45萬，部分原因為他們納入非戰鬥死亡個案，以及未明確記載死因的紀錄。

俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，俄聯邦統計局便逐漸停止公布多項統計數據，因此這批外洩資料讓外界可得知，俄羅斯為這場戰爭付出的真實代價。