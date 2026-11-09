黃仁勳出軌｜BBC引述消息：牽涉龐大金錢損失　黃仁勳不會被解僱 訪台與黃樂態度親暱

AI(人工智能)晶片巨頭英偉達(Nvidia)行政總裁黃仁勳(Jensen Huang)承認出軌，並遭公司調查是否成為外國間諜滲透目標，事件震動國際外交和財經界。外界關注有份創辦英違達的黃仁勳會否辭退行政總裁一職。英國廣播公司(BBC)稱，根據該公司周日發表的聲明，董事局似乎並沒有意欲撤換黃仁勳，稱他們信任黃仁勳和其領導團隊。消息人士向BBC表示，黃仁勳不太可能被解僱，因牽涉到龐大金錢損失，而且目前沒有清晰的繼任人選。
黃仁勳出軌｜科技遠見如同喬布斯
黃仁勳與電機工程師Chris Malachowsky和Curtis Priem於1993年共同創立了英偉達，公司以生產用於電子遊戲的圖形處理晶片起家，之後轉至專注生產AI(人工智能)晶片，並成為業界龍頭。英偉達目前市值約4.5萬億美元(約35萬億港元)，成為歷來最有價值公司之一。黃仁勳在美國被喻為「科技界Taylor Swift」，被指其科技遠見如同已故蘋果公司創辦人喬布斯，他參與了AI硬件研發。有業界稱，提到建立數據中心和AI基礎設施時，黃仁勳就像收費站，所有事情都要經過他；這使其公司最少在一段時間內，仍然會是世界上最有價值的公司。
黃仁勳出軌｜台傳媒跟拍意外成出軌「罪證」
63歲的黃仁勳出生於台灣，9歲移居美國，過去受訪時淡及幼時家貧曾於學生宿舍洗過廁所等。他畢業於俄勒岡州立大學的電機工程系，並於史丹福取得碩士學位，在創立英偉達前曾於美國晶片公司AMD工作。他目前身家估計達1,550億美元(約1.2萬億港元)。黃仁勳在承認出軌的聲明中並沒有提及婚外情的對象，但《紐約時報》上月披露美國情報機關關注他與一名叫黃樂的女子關係密切，後者被懷疑是中國間諜。另外，黃仁勳去年訪問台北，遭台傳媒跟拍，意外成為他出軌「罪證」。在一個宴會上，他與黃樂態度親暱，包括黃樂一度掃黃仁勳背部，非一般生意合作伙伴的行為。
黃仁勳出軌｜訪韓攜妻兒上劉在錫節目放閃
黃仁勳承認對妻子不忠後，他6月訪問南韓時，罕有地攜同妻兒接受國民主持劉在錫(又譯劉在石)專訪的片段被重提。在鏡頭前，他展現出愛家的好男人形象，現在可說形象盡毀。黃仁勳與年長他兩歲的妻子Lori於就讀俄勒岡州立大學時認識，並於1985年、創立英偉達前結婚。在訪問中，黃仁勳提及追求愛妻的經過，稱兩人是同學，他鼓起勇氣搭訕：「要不要看我的作業？」並向Lori說「如果妳願意每個禮拜都跟我一起讀書，我可以讓妳拿到全A」，成功擄獲美人芳心。黃仁勳又放閃表示：「我身上穿的所有東西都是太太買的！自從17歲認識她之後，我就再也沒有購物過，一切都聽她的。」黃仁勳也曾說，他的招牌黑皮衣穿著是Lori和女兒黃敏珊(Madison)為他打造。