黃仁勳出軌｜BBC引述消息：牽涉龐大金錢損失　黃仁勳不會被解僱 訪台與黃樂態度親暱

AI(人工智能)晶片巨頭英偉達(Nvidia)行政總裁黃仁勳(Jensen Huang)承認出軌，並遭公司調查是否成為外國間諜滲透目標，事件震動國際外交和財經界。外界關注有份創辦英違達的黃仁勳會否辭退行政總裁一職。英國廣播公司(BBC)稱，根據該公司周日發表的聲明，董事局似乎並沒有意欲撤換黃仁勳，稱他們信任黃仁勳和其領導團隊。消息人士向BBC表示，黃仁勳不太可能被解僱，因牽涉到龐大金錢損失，而且目前沒有清晰的繼任人選。

黃仁勳出軌｜科技遠見如同喬布斯

黃仁勳與電機工程師Chris Malachowsky和Curtis Priem於1993年共同創立了英偉達，公司以生產用於電子遊戲的圖形處理晶片起家，之後轉至專注生產AI(人工智能)晶片，並成為業界龍頭。英偉達目前市值約4.5萬億美元(約35萬億港元)，成為歷來最有價值公司之一。黃仁勳在美國被喻為「科技界Taylor Swift」，被指其科技遠見如同已故蘋果公司創辦人喬布斯，他參與了AI硬件研發。有業界稱，提到建立數據中心和AI基礎設施時，黃仁勳就像收費站，所有事情都要經過他；這使其公司最少在一段時間內，仍然會是世界上最有價值的公司。