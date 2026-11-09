日本七旬婦連吃16個柿餅致胃結石 腸穿孔壞死 2次手術保命

日本一名74歲婦人因連續數天合共吃下16個柿餅，導致腸道阻塞引發小腸穿孔及腸道組織壞死，緊急送院接受兩次手術才保命。 韓媒周一(9日)報道，這宗病例近日由日本赤穗市民醫院與西脇市立醫院團隊在醫學期刊《Surgical Case Reports》聯合發表。根據報告，該名74歲婦人於2023年1月因劇烈腹痛及嘔吐緊急就醫。電腦掃描顯示，小腸異常擴張，疑似絞窄性腸道阻塞，醫生隨即替婦人做緊急手術，在小腸末端約30厘米處發現一顆外層深褐色、內部橙色、質感如海綿的團塊，並切除部分小腸，但當時未查明成因。

手術後第8天，婦人腸阻塞復發。醫生重新檢視術前影像才發現，婦人胃部有一顆類似的團塊，估計是殘留胃部的結石下移至小腸。 醫療團隊嘗試插管引流，並注入可樂溶解結石，但治療6天仍未見效。最終婦人需接受第二次手術，醫生才確認小腸穿孔，周邊組織出現潰瘍壞死，醫生隨即將受損腸段切除。經治療，婦人在12天後出院，之後逾3年未再復發。

事後調查發現，婦人在症狀出現前的19至24天，每天吃3至4個柿餅，共吃了16個。但首次術後醫生問她是否吃過柿子，她回答「沒有」，直到第二次手術前她才想起，原因是她認為新鮮柿子與杮餅是不同的食物。 經紅外線光譜分析，婦人體內取出的結石成分有98%為單寧酸。而柿子所含的單寧酸在胃酸環境下會形成凝固物，與植物纖維、蛋白質等物質結合後，便可能凝結為堅硬的「胃石」，進而堵塞腸道。 但研究團隊指出，並非每個食用柿餅的人都會形成胃石，接受過胃切除手術、有糖尿病導致胃動力下降或咀嚼功能較差的高齡人士，則風險較高。

研究團隊建議，若食用柿子或柿餅後出現劇烈腹痛、反覆嘔吐或腹部脹氣、無法排氣排便等症狀，應立即前往急症室就醫，切勿自行喝可樂嘗試溶解結石。