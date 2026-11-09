56歲男稱要「冷靜一下」竟赴泰再婚 妻驚見Facebook喜帖揭重婚 男子罪成判緩刑

柯蒂斯忽然「行開下」去了泰國重婚。(互聯網)

英國56歲男子柯蒂斯(David Curtis)向妻子發訊息稱需要「一些空間」，之後竟離家前往泰國，迎娶一名35歲泰籍女子。他更透過Facebook向親友發送婚禮邀請，最終東窗事發，被妻子報警揭發。柯蒂斯返國時在機場被捕，他承認重婚罪，被判監6個月、緩刑18個月。

現年51歲的柯絲蒂(Kirsty Curtis)表示，她與柯蒂斯於2015年結婚，事發前一家人仍如常相處。她憶述丈夫於2025年4月離家前，兩人並無爭執，「他還跟我說愛我，我們沒有吵架，沒有任何不和」。

但她不久後收到丈夫短訊，對方表示想暫時離開這段婚姻，隨即切斷聯絡。柯絲蒂其後發現家中的護照不見，丈夫聲稱自己精神狀況出現問題，需要一點空間。