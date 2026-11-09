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出版：2026-Nov-09 23:12
更新：2026-Nov-09 23:12

56歲男稱要「冷靜一下」竟赴泰再婚 妻驚見Facebook喜帖揭重婚 男子罪成判緩刑

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柯蒂斯忽然「行開下」去了泰國重婚。(互聯網)

柯蒂斯忽然「行開下」去了泰國重婚。(互聯網)

英國56歲男子柯蒂斯(David Curtis)向妻子發訊息稱需要「一些空間」，之後竟離家前往泰國，迎娶一名35歲泰籍女子。他更透過Facebook向親友發送婚禮邀請，最終東窗事發，被妻子報警揭發。柯蒂斯返國時在機場被捕，他承認重婚罪，被判監6個月、緩刑18個月。

現年51歲的柯絲蒂(Kirsty Curtis)表示，她與柯蒂斯於2015年結婚，事發前一家人仍如常相處。她憶述丈夫於2025年4月離家前，兩人並無爭執，「他還跟我說愛我，我們沒有吵架，沒有任何不和」。

但她不久後收到丈夫短訊，對方表示想暫時離開這段婚姻，隨即切斷聯絡。柯絲蒂其後發現家中的護照不見，丈夫聲稱自己精神狀況出現問題，需要一點空間。

柯蒂斯與薩蒂班。(互聯網) 柯蒂斯曾透過Facebook向親友發出婚禮邀請。(互聯網) 柯蒂斯與薩蒂班。(互聯網) 柯蒂斯忽然「行開下」去了泰國重婚。(互聯網) 柯蒂斯於2015年近娶柯絲蒂。(互聯網) 柯絲蒂。(互聯網)

Facebook派喜帖自揭重婚

當時柯絲蒂須接受手術，其後又遭公司裁員，沒想過丈夫竟在此時消失。她其後得知丈夫身在泰國，更有人通知她網上出現婚禮公告，公開柯蒂斯與35歲泰籍女子薩蒂班(Kwanta Satipjan)結婚的消息，並提到兩人將赴英國度蜜月，柯蒂斯甚至曾透過Facebook向親友發出婚禮邀請。

在律師建議下，柯絲蒂向警方報案。警方最終於2026年2月26日在希思羅機場拘捕返國的柯蒂斯。

據報柯蒂斯是在泰國一間酒吧認識薩蒂班，婚後女方移居英國，目前兩人居於列斯。談及發現丈夫再婚一刻，柯絲蒂直言「感到十分噁心……「16年的感情完全毫無價值，我就這樣被拋棄了」。

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