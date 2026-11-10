土耳其鋼鐵廠起重機倒塌引起爆炸　至少17死（有片）

土耳其西部沿海城市伊士麥省（Izmir）一間鋼鐵廠昨日（11月9日）發生爆炸和火災，造成最少17人死亡及多人受傷。現場冒出濃濃煙柱竄天，目擊者更形容事發當下連地面都感受到震動，猶如地震。

事發地點位在伊士麥省阿利亞加區的哈巴斯鋼鐵廠，爆炸發生前，一部高架起重機正在澆鑄液態鋼時突然倒塌跌入電弧爐，引發爆炸及火災。

當地省長辦公室證實訊息，並表示搜救行動仍在進行，傷者已經送往各醫院接受治療。伊士麥省省長杜基（Cemil Tugay）說，清理完廢墟才能知道最終死傷人數。