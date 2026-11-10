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出版：2026-Nov-10 10:25
更新：2026-Nov-10 10:25

土耳其鋼鐵廠起重機倒塌引起爆炸　至少17死（有片）

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土耳其鋼鐵廠起重機倒塌引起爆炸　至少17死（有片）

土耳其鋼鐵廠起重機倒塌引起爆炸　至少17死（有片）

土耳其西部沿海城市伊士麥省（Izmir）一間鋼鐵廠昨日（11月9日）發生爆炸和火災，造成最少17人死亡及多人受傷。現場冒出濃濃煙柱竄天，目擊者更形容事發當下連地面都感受到震動，猶如地震。

事發地點位在伊士麥省阿利亞加區的哈巴斯鋼鐵廠，爆炸發生前，一部高架起重機正在澆鑄液態鋼時突然倒塌跌入電弧爐，引發爆炸及火災。

當地省長辦公室證實訊息，並表示搜救行動仍在進行，傷者已經送往各醫院接受治療。伊士麥省省長杜基（Cemil Tugay）說，清理完廢墟才能知道最終死傷人數。

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爆炸當刻猶如地震

從網傳影片可見，鋼鐵廠上方升起大量灰色煙塵，工廠內部發生大火，周圍則是倒塌的廠房與落塵。報道引述土耳其國營媒體說法，目擊者Nuri Ali Ulker形容，事發當下連地面都在震動，非常有感。另一名目擊者Deniz Ulker也說，震動的感覺堪比地震。

阿利亞加地區擁有大型港口，以拆船業聞名，但也因此產生嚴重破壞環境，批評人士曾表示，希望歐盟可以將該地的拆船廠從船舶回收設施名單移除。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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