黃仁勳認出軌 英偉達查間諜事件 中方：中國間諜論調污衊抹黑

AI(人工智能)晶片巨頭英偉達(Nvidia)行政總裁黃仁勳(Jensen Huang)日前被指與疑為中國間諜的女商人黃樂(Alice Huang)有親密關係。他周日向英偉達董事會、合作夥伴、股東和員工發信，終承認有婚外情，但無提及外遇對象是誰。英偉達其後發聲明稱，因應傳媒報道，正調查黃仁勳是否成為外國情報機關的目標。中國外交部發言人郭嘉昆昨於例行記者會被問及有美國官員稱黃仁勳的婚外情對象是為中國情報機構工作時稱，「中方此前已就此作出回應，所謂中國間諜的論調純屬捕風捉影，污衊抹黑。」

《紐約時報》上月底最先披露，美國情報官員相信，與黃仁勳關係密切的黃樂為中國刺探情報。美國總統特朗普去年亦獲情報簡報告知黃樂可能是中國間諜。報道指，美國情報機關一直監視黃樂，並揭露她與一名美國公民的對話，最後證實是黃仁勳。黃樂未有回應《紐時》查詢。英偉達當時稱，雙方僅有正常商務往來，沒有透露商業機密或國安情報予對方。黃樂是新加坡數據中心服務商Megaspeed高層主管，該公司為英偉達的客戶之一，主要透過採購先進GPU與伺服器設備，提供數據中心運算服務。美國懷疑Megaspeed可能作為中國與美國之間AI競賽的「中介」，幫助中國企業規避美國出口限制，並將先進的英偉達晶片走私到內地。由於黃仁勳與美國政府關係密切，也是製造AI晶片的關鍵人物，美國當局擔憂黃樂趁機偷走晶片情報。

英偉達：黃仁勳繼續擔任行政總裁 63歲的黃仁勳形象正面、辛勤工作、對員工要求高和親民，也是一位愛家的好男人，其出軌和被查是否涉間諜滲透事件震撼政商和科技界。他在發給內部的信件中承認對妻子「不忠」(unfaithful)，傷害了妻子和子女，「我所做的一切沒有任何藉口。我深感抱歉。」他又說，辜負了大家的信任，並為此承擔全部責任及接受所有批評。黃仁勳表示，會繼續留在英偉達，致力重建信任。對於傳媒報道提及的國安關注，黃仁勳指英偉達董事會已展開獨立調查，他支持有關調查並會全力配合。他最後提到，「我愛我們的國家和公司，會致力保護英偉達和支持美國國家安全，我對身為美國人感到驕傲和感恩」。

英偉達的聲明則稱，雖然沒有理由相信美國國家安全或英偉達的商業機密遭到洩露，但因應近日的報道，董事會決定展開調查，會檢視所有相關訊息。調查委員會將由獨立董事組成，並會對外委聘獨立律師，協助監督調查工作。聲明指，對黃仁勳的領導保持信心，期間黃仁勳將繼續擔任公司行政總裁，不會中斷工作；公司會在適當時候交代事件的進展。英國廣播公司(BBC)稱，根據該公司發表的聲明，董事會似乎並沒有意欲撤換黃仁勳，稱他們信任黃仁勳和其領導團隊。消息人士向BBC表示，黃仁勳不太可能被解僱，因牽涉到龐大金錢損失，而且目前沒有清晰的繼任人選。黃仁勳與特朗普關係友好，特朗普稱兩人無談過今次事件，又認為黃仁勳「是個正直的人」，支持他留任行政總裁一職。

女主角黃樂被起底 記者金融界資歷疑造假 至於傳聞中的黃仁勳婚外情女主角黃樂，有報道指她42歲。據《紐約郵報》及中國私募基金資料庫「私募排排網」的資料顯示，黃樂擁有4年傳媒工作經驗，以及8年從事證券行業。她過去自稱曾擔任內地湖南衛視、央視記者，後來轉往金融界，歷任滙豐私人銀行部總裁助理、中信證券業務線副總裁，以及上海和熙投資執行董事，不過目前部分履歷至今無法獲得證實。湖南衛視一名主管受訪時則回應「沒聽過這個人」，更直言若黃樂過去擔任過記者，那官網理應留有相關紀錄；惟翻查湖南衛視及央視官網，均未找到任何有關黃樂的相關資料。至於她在金融界的相關經驗，滙豐銀行與中信證券則拒絕發表評論。

黃仁勳的聲譽可說是一鋪清袋，他去年到訪台北與黃樂一起出席聚餐，遭到台傳媒跟拍可說成為出軌「罪證」，兩人態度親暱，包括黃樂將頭挨在黃仁勳肩膊上和用手掃其背部等。黃仁勳出生於台灣，9歲移居美國，過去受訪時談及年輕時家貧曾於學生宿舍洗廁所等。他畢業於俄勒岡州立大學電機工程系，並於史丹福大學取得碩士學位，在創立英偉達前曾於美國晶片公司AMD工作。黃仁勳於1993年與另外兩人共同創立了英偉達，公司以生產用於電子遊戲的圖形處理晶片起家，之後搶先專注生產AI晶片，並成為業界龍頭。他目前身家估計達1,550億美元(約1.2萬億港元)。與妻子Lori在大學求學時認識，並於1985年、創立英偉達前結婚。有報道指，根據加州法律，若黃仁勳離婚須與妻子平分身家，將創離婚「分手費」最高紀錄。