黃仁勳陷婚外情間諜風波 英偉達受壓 料波及AI供應鏈

晶片龍頭股英偉達(NVDA.US)首席執行官黃仁勳昨承認婚外情。其出軌對象、新加坡企業前高層黃樂(Alice Huang)被質疑與中國間諜活動有關，輿論譁然。美國眾議院要求黃仁勳解釋，英偉達董事會展開內部調查。分析指，事件從個人醜聞演變成政治事件，短期對市場造成波動；長期或導致美國政府再收緊晶片出口管制及第三方轉口貿易審查，重塑AI供應鏈格局。 英偉達股價昨日夜盤時段已跌逾5%，盤前、盤中延續跌勢。截至發稿，英偉達盤中跌逾7%。分析指，企業高層個人醜聞通常不對企業股價造成重大衝擊，惟事件涉及政治，影響市場對AI概念股的投資情緒，提醒投資者須關注調查結果。

華爾街擔心漫長的調查過程對英偉達股價構成持續壓力，部分機構更警告未來數周可能減持英偉達股份。有分析認為，下周公布的業績或可為市場帶來短暫喘息空間，但強調調查結果存在高度不確定性，難以單憑一份業績報告完全消除市場憂慮。

華爾街料減持英偉達 獨立股票研究與經紀機構伯恩斯坦認為，黃仁勳已成為英偉達的「關鍵人物風險」(Key Man Risk)。由於他長期主導公司策略規劃及重大經營決策，一旦離職，接班安排勢將成為市場焦點，甚至影響投資者信心。該機構維持英偉達「跑贏大盤」評級及400美元目標價，但提醒未來監管和政治壓力增加。 分析指出，即使最終未有證據顯示涉及技術或商業機密外洩，美國國會仍可能要求英偉達加強客戶背景審查機制，並完善企業管治及高層監督制度。同時，部分海外客戶或會適度分散對英偉達的依賴，提高對AMD、自研晶片及其他供應商產品的採購比例，以降低供應鏈風險。

另一方面，事件加劇市場負面情緒。由於英偉達一直被視為全球AI投資熱潮的重要風向標，其股價一旦受挫，恐慌情緒及資金流向往往會迅速外溢至其他市場。 或拖累港晶片相關股份 雖然暫時未知黃仁勳就婚外情會面對甚麼後果，但有分析認為，英偉達作為全球科技供應鏈與 AI 應用鏈的重要組成部分，其公司負面消息或拖累港股中的晶片代工、半導體設備、AI 伺服器概念股，如中芯國際(981)、華虹半導體(1347)、聯想集團(992)等，令到港股晶片股及AI伺服器概念股短期內或面臨更大沽售壓力。

此外，早前舉行的美國中期選舉，民主黨取得國會參眾兩院的全面勝利，已引發全球AI及半導體相關股票劇烈震盪與拋售潮，AI相關股份本已累弱，現再加上英偉達的管理層面臨洗牌或動盪，市場對新上市半導體企業，如即將在港上市的宏芯宇(2681)，以及傳出赴港IPO的阿里巴巴(9988)旗下平頭哥半導體的估值溢價可能會有所保留。 事件或加速國產晶片發展 另有分析認為，今次黃仁勳事件反映企業管理層個人操守問題或會拖垮企業，從而影響整個AI晶片供應鏈，為減少對個別企業的依賴，需要加速國產晶片發展。目前，中芯國際作為國內晶片代工的龍頭，該公司積極研發國產自研AI晶片、全棧AI基礎設施等，透中芯國際過多晶片封裝(Chiplet)等技術創新，相信也能為國產AI晶片提供穩定的產能支撐。

此外，受黃仁勳婚外情事件拖累，英偉達其他競爭對手或乘機搶佔其市佔率，例如華為與超微半導體(AMD)，是目前市場認為最可能乘機侵佔英偉達市場佔有率的兩大企業。其中，今年華為旗下的Ascend(昇騰)AI加速晶片在內的市佔率已大幅上升，勢威脅到英偉達的地位。另外，當英偉達備受管理層醜聞困擾之際，同為美國半導體公司的超微半導體(AMD)，將在短期內吸引大量避險資金與客戶的注意力。

黃仁勳與黃樂關係時序 23年3月 黃樂與Megaspeed︰黃樂出任新加坡Megaspeed International董事總經理。Megaspeed原名7Road International，於2015年在新加坡註冊成立，2023年間先後經歷多次股權轉移。

23年11月 黃樂辭任︰黃樂及另一名董事Cang Yang辭任，公司其後由Swiftdata持有。 24年6月 台北酒吧派對︰黃樂於台北國際電腦展舉行期間在台北一間酒吧與科技業人士開派對。《紐約時報》引述現場人士指，黃樂聲稱可邀黃仁勳到場，其後他穿著招牌黑色皮衣現身，與眾人喝威士忌。 25年5月 台北聚餐上親密互動︰黃仁勳訪台期間，被拍到與黃樂在台北「三六食府」的商務聚餐中搭膊頭交談，期間黃樂更親吻黃仁勳臉頰。黃仁勳在餐後受訪時，黃樂站在他身後。據報二人離開時共乘一車。

25年 Megaspeed採購輝達晶片︰有報道指，黃樂曾在幕後協助促成Megaspeed向英偉達採購約20億美元的GPU。

26年春 美方機密備忘錄曝光︰美國國務卿魯比奧據報監督起草一份高度機密備忘錄，內容包括聲稱黃樂被中方招攬、以黃仁勳為情報目標等。據報該備忘錄在特朗普5月訪華前，已送呈美方相關國安高層。

26年10月29日 間諜疑雲首傳出︰《紐約時報》聲稱，美國情報機構懷疑黃樂向北京傳遞資訊，並與黃仁勳關係密切。當時英偉達與黃仁勳均表示，雙方互動屬正常商業往來。

26年11月4日 國會關注︰3名共和黨眾議員促黃仁勳本月18日出席閉門簡報。

26年11月7日 婚外情疑雲升高︰英國《金融時報》報道，美國情報機構認為黃仁勳及黃樂之間有親密關係。

26年11月8日 黃仁勳承認出軌︰向員工承認婚外情並致歉，英偉達董事會隨即宣布展開調查，強調目前沒理由相信國家安全或公司機密受損、黃仁勳將續任CEO。