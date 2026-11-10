將掌控國會 民主黨磨刀霍霍 擬查白宮幕僚長兼彈劾防長

即將出任眾議院監督與政府改革委員會主席的民主黨眾議員加西亞(Robert Garcia)周日接受美國有線新聞網絡(CNN)訪問時表示，將對周一正式履新的白宮幕僚長米勒展開調查。加西亞批評米勒是多項強硬及具爭議性的移民政策設計者，同時長期參與政府重大決策，因此有必要接受國會監督及調查。對於司法部長布蘭奇(Pam Bondi Branch)早前表示，總統特朗普已下令司法部調查威脅政府官員的議員，並警告相關人士應感到憂慮，加西亞回應稱，不會向任何威脅低頭。

美國新一屆國會即將展開運作，在中期選舉中取得參眾兩院控制權的民主黨，已預告會加強監督特朗普政府，不但計劃調查新任白宮幕僚長米勒(Stephen Miller)，更表明支持推動彈劾國防部長赫格塞思(Pete Hegseth)。

眾議院民主黨領袖傑弗里斯(Hakeem Jeffries)同日接受美國廣播公司(ABC)訪問時，亦批評米勒出任白宮幕僚長是「可怕的選擇」，並質疑未來能否與對方合作。傑弗里斯並把矛頭指向防長赫格塞思，直言對方「非走不可」，並表明民主黨將支持彈劾赫格塞思的議案。他稱相信有關議案屆時在國會將獲得強力支持。

面對民主黨的攻勢，特朗普公開為赫格塞思辯護，「當你們談及赫格塞思時，他的罪名只有兩個，就是贏了兩場戰爭」。他又提到對伊朗的軍事行動，稱美方在「第二場戰爭」中摧毀了伊朗的核能力，形容行動「很可能拯救了以色列、很可能拯救了中東」。另外，副總統萬斯(J.D. Vance)在中期選舉後曾表示，對伊朗的軍事行動導致共和黨失利。特朗普回應時指，不少人都不同意萬斯的看法，又稱萬斯應再發聲明，表明如有需要，仍會支持對伊朗採取軍事行動。

委任UFC白大拿出任白宮新聞秘書是「玩笑」

特朗普亦回應近日有關白宮新聞秘書人選的風波。他早前在社交平台Truth Social發文，聲稱已邀請終極格鬥冠軍賽(UFC)總裁白大拿(Dana White)出任白宮新聞秘書，引起外界關注。白大拿其後在倫敦出席記者會時表示，將返回華盛頓商討有關工作，特朗普周日向記者澄清「我只是開玩笑」。

白大拿一直是特朗普的堅定支持者，曾於2016年、2020年及2024年的共和黨全國代表大會發言。由於兩人關係密切，UFC今年更曾在特朗普80歲生日當天於白宮舉辦活動。