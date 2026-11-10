英國喜劇演員Russell Brand強姦性侵罪成，判囚10年半。

英國喜劇演員、歌手Katy Perry的前夫Russell Brand被控在2004年至2009年間對4名女性犯下性犯罪，經陪審團裁定1項強姦罪及3項性侵罪成立，倫敦法院於9日判處10年6個月有期徒刑。法官形容他是「性掠奪者」，狠批他憑藉名氣肆意妄為，態度傲慢。
綜合報道，現年51歲的Russell Brand被控在2004年至2009年間對4名女性犯下性犯罪，經為期4週的審判，被陪審團裁定1項強姦罪及3項性侵罪成立，另有2項強姦罪及1項意圖猥褻侵犯罪獲判無罪。倫敦法院9日正式宣判，其中強姦罪判處9年徒刑，另外3項性侵罪則分別判處18個月、9個月及8個月，部分刑期同時執行，合計為10年6個月。
服刑約7年才可能獲釋 須終身登記性犯罪者
倫敦南華克刑事法院法官Joel Bennathan在宣判時，直言Russell Brand是一名「性掠奪者」，當年正處於事業高峰，名氣讓他誤以為自己能隨心所欲，形容他對女性的態度「令人震驚的傲慢」，完全不顧女性拒絕的權利，並在審訊其謊話連篇，其身邊工作人員也長期縱容他的不當行為。法官判處Russell Brand入獄10年半，至少要服滿3分之2刑期，才可以申請假釋，他也必須終身登記於性犯罪者名冊。法官特別向勇敢出庭作證的女性致意，肯定她們願意說出多年來承受的傷害。