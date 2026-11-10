英國喜劇演員Russell Brand強姦性侵罪成，判囚10年半。

英國喜劇演員、歌手Katy Perry的前夫Russell Brand被控在2004年至2009年間對4名女性犯下性犯罪，經陪審團裁定1項強姦罪及3項性侵罪成立，倫敦法院於9日判處10年6個月有期徒刑。法官形容他是「性掠奪者」，狠批他憑藉名氣肆意妄為，態度傲慢。

綜合報道，現年51歲的Russell Brand被控在2004年至2009年間對4名女性犯下性犯罪，經為期4週的審判，被陪審團裁定1項強姦罪及3項性侵罪成立，另有2項強姦罪及1項意圖猥褻侵犯罪獲判無罪。倫敦法院9日正式宣判，其中強姦罪判處9年徒刑，另外3項性侵罪則分別判處18個月、9個月及8個月，部分刑期同時執行，合計為10年6個月。