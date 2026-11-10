MMA侮辱性極強招式　19歲拳手用下體猛打面擊潰對手(有片)

南非日前舉行的一場MMA綜合格鬥賽(Versus Moer’n Boer 3)，一段被譽為「傷害性不大，侮辱性極強」的片段在群爆紅瘋傳。19歲的南非選手Slade Shadowshot在比賽中將29歲的剛果選手Kevin Nsiona死死壓制在地後，竟失控般地用下體連續猛撞對手的臉部。網友直言，「被這樣弄過之後，你真的可以直接宣佈退休了」。
綜合報道，這場比賽早在9月已落幕，Slade最終在第3回合成功讓Kevin降服，將個人職業生涯戰績推升5勝0敗紀錄。然而，比賽中這幕「胯下擊臉」的畫面，近日卻突然瘋傳。影片顯示，Slade將Kevin死死壓在地上、完全掌握主導權，隨後他高高抬起臀部，用自己的下體向Kevin的臉部進行連續「高速撞擊」，至少6下。Kevin完全無力反抗，只能癱在地上苦苦掙扎，鏡頭可見觀眾席的觀眾都驚呆當場，隨後不禁發笑。完成這套神級羞辱後，Slade立即對Kevin做出侮辱手勢並大笑。
Slade聲稱因受辱要「討回公平」
影片曝光後，MMA攝影師Blue Shack Comics創辦人Zack不禁表示，自己在現場看過上萬場綜合格鬥，但從未見過這樣的場景。有網民直言：「被這樣弄過之後，你真的可以直接宣布退休」、「這簡直是極致的尊嚴抹殺，太過分但也太好笑了吧」、「這絕對是我在MMA賽事裡看過最邪惡、最殘忍的招式，沒有之一！」
事後Slade在個人社群平台高調貼出這段影片，並搭配浪漫老歌《Be My Baby》背景音樂，揭露背後的真相。Slade亦在受訪時解釋，原來Slade與Kevin進行第二場賽事時，在Slade將Kevin摔倒並壓制期間，被對方用穢語恥笑他「很Gay」。Slade笑表示：「這叫公平討回來，很公平，對吧？」
警告：影片內容涉及暴力行為
Just gotta retire if your opponent hits you with this move 💀 https://t.co/cT8W9THlRf— Happy Punch (@HappyPunch) November 5, 2026