MMA侮辱性極強招式　19歲拳手用下體猛打面擊潰對手(有片)

南非日前舉行的一場MMA綜合格鬥賽(Versus Moer’n Boer 3)，一段被譽為「傷害性不大，侮辱性極強」的片段在群爆紅瘋傳。19歲的南非選手Slade Shadowshot在比賽中將29歲的剛果選手Kevin Nsiona死死壓制在地後，竟失控般地用下體連續猛撞對手的臉部。網友直言，「被這樣弄過之後，你真的可以直接宣佈退休了」。

綜合報道，這場比賽早在9月已落幕，Slade最終在第3回合成功讓Kevin降服，將個人職業生涯戰績推升5勝0敗紀錄。然而，比賽中這幕「胯下擊臉」的畫面，近日卻突然瘋傳。影片顯示，Slade將Kevin死死壓在地上、完全掌握主導權，隨後他高高抬起臀部，用自己的下體向Kevin的臉部進行連續「高速撞擊」，至少6下。Kevin完全無力反抗，只能癱在地上苦苦掙扎，鏡頭可見觀眾席的觀眾都驚呆當場，隨後不禁發笑。完成這套神級羞辱後，Slade立即對Kevin做出侮辱手勢並大笑。