瘦瘦針可能增加罕見視神經病變風險 美國FDA令藥廠加註警告字句

路透社報道，去年發表的一項大型研究追蹤近35萬名糖尿病患者，其中半數使用俗稱瘦瘦針的「類升糖素胜肽-1(GLP-1)」受體促效劑的藥物成分semaglutide(司美格魯肽)，另外一半使用其他糖尿病藥物。

美國食品及藥物管理局(FDA)周一(9日)要求「瘦瘦針」Ozempic(胰妥讚)、Mounjaro(滿健樂)等熱門減重及糖尿病藥物在說明書加註警告字句，提醒使用者可能增加患上視神經病變風險，恐導致突發性視力喪失，甚至永久損害視力。

視神經是一束連結到眼睛後部的纖維，會將訊號傳給大腦，讓人看得見東西，而NAION是流向視神經前端的血流減少或受阻所致，會造成突發性無痛視力喪失，部分病例可能永久視力受損，但成因至今仍未能確定。

FDA表示，經全面評估臨床試驗數據、動物實驗數據、上市後數據及觀察性研究與病例報告等資料後，已要求生產GLP-1類藥物的藥廠，須在說明書中「警告語句及注意事項」欄位加註相關資訊，說明可能增加罹患NAION的風險。

FDA指出，相關藥品包括美國禮來(Eli Lilly)的Mounjaro(滿健樂)及Zepbound，以及丹麥諾和諾德(Novo Nordisk)的Ozempic(胰妥讚)及Wegovy(維秀美)。