瘦瘦針可能增加罕見視神經病變風險 美國FDA令藥廠加註警告字句

美國食品及藥物管理局(FDA)周一(9日)要求「瘦瘦針」Ozempic(胰妥讚)、Mounjaro(滿健樂)等熱門減重及糖尿病藥物在說明書加註警告字句，提醒使用者可能增加患上視神經病變風險，恐導致突發性視力喪失，甚至永久損害視力。
路透社報道，去年發表的一項大型研究追蹤近35萬名糖尿病患者，其中半數使用俗稱瘦瘦針的「類升糖素胜肽-1(GLP-1)」受體促效劑的藥物成分semaglutide(司美格魯肽)，另外一半使用其他糖尿病藥物。
研究發現，相較其他糖尿病藥物，使用GLP-1藥物治療2年後，患上「非動脈炎性前部缺血性視神經病變」(NAION)的風險增至2倍以上。
視神經是一束連結到眼睛後部的纖維，會將訊號傳給大腦，讓人看得見東西，而NAION是流向視神經前端的血流減少或受阻所致，會造成突發性無痛視力喪失，部分病例可能永久視力受損，但成因至今仍未能確定。
FDA表示，經全面評估臨床試驗數據、動物實驗數據、上市後數據及觀察性研究與病例報告等資料後，已要求生產GLP-1類藥物的藥廠，須在說明書中「警告語句及注意事項」欄位加註相關資訊，說明可能增加罹患NAION的風險。
FDA指出，相關藥品包括美國禮來(Eli Lilly)的Mounjaro(滿健樂)及Zepbound，以及丹麥諾和諾德(Novo Nordisk)的Ozempic(胰妥讚)及Wegovy(維秀美)。
美國禮來發言人表示：「FDA的藥物安全通報適用所有具GLP-1受體促效劑活性的藥物，並未提及任何針對禮來產品的特定發現。我們正在審慎評估這項最新資訊，並盡快回覆FDA。」
丹麥諾和諾德發言人指出：「諾和諾德仍認為，現有數據尚未證實兩者具因果關係，我們對旗下GLP-1藥物的效益風險評估仍深具信心。」
花旗分析師Geoff Meacham指出：「FDA這項措施短期內可能加深患者及投資者的疑慮，但考慮到NAION相當罕見，加上這類藥物在減重、血糖、心血管、腎臟及睡眠窒息症方面帶來的顯著效益，應能維持良好的效益風險評估，對於醫生處方影響有限。」
歐盟藥品管理局(EMA)安全委員會去年首度證實，連續使用「司美格魯肽」至少1年的患者中，每1萬人最多可能有1人出現NAION。丹麥病患救濟協會去年亦指出，丹麥有4名患者使用諾和諾德出品的GLP-1藥物後，出現視力喪失症狀，已獲得賠償。