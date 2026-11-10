東京33歲女子按讚前男友貼文14次 判囚6個月緩刑3年

日本東京一名33歲女子接到法庭頒布的「跟蹤及騷擾禁令」後，在一天內對前男友的社交平台「X」貼文連續按讚14次。東京地方法院經審理後於周二(10日)宣判，裁定女子的行為構成跟蹤騷擾罪，判監6個月、緩刑3年。
共同社、日本放送協會(NHK)等報道，33歲的齊藤芹奈居於東京都目黑區，報稱無業，她與男友分手後長期騷擾對方，前男友忍無可忍，最終告上法庭。判決指出，齊藤芹奈今年2月14日與前男友分手後，情緒失控，隨後不斷透過通訊軟件LINE發送大量騷擾訊息，因此被警方拘捕。
法院3月3日對齊藤頒布跟蹤及騷擾禁令，要求她不可再騷擾前男友。之後，齊藤於5月27日被法院判處20萬日圓(約9,926港元)罰款並獲釋。
可是齊藤在獲釋僅1周後的6月3日就再次犯案。她無視法院禁令，在一天內對前男友發布的X貼文按讚14次，並轉發1次。辯方律師指，被告受安眠藥物影響，曾有點讚等行為，但沒有直接發送訊息，也無意進行跟蹤、騷擾。控方則建議判處6個月監禁。
東京地方法院法官林欣寬宣判時指出，被告被判罰款後僅1周又再對前男友犯案，行為十分執著，必須對其作出嚴厲指責。
法官考慮到被告在庭上承諾將徹底刪除X帳號，並展現出深刻悔意，最終決定給予自新機會，判處6個月監禁、緩刑3年，並須接受保護觀察。
法律界人士指，在日本，過去《跟蹤騷擾法》案例大多針對傳訊息、跟蹤或打電話等直接接觸行為，這次法院認定在社交平台上「重複按讚」即屬違反禁令並判決有罪的案例，實屬罕見。