東京33歲女子按讚前男友貼文14次 判囚6個月緩刑3年

東京一名33歲女子接到法庭頒布的「跟蹤及騷擾禁令」後，在一天內對前男友的社交平台「X」貼文連續按讚14次，遭東京地方法院判監6個月、緩刑3年。(互聯網)

日本東京一名33歲女子接到法庭頒布的「跟蹤及騷擾禁令」後，在一天內對前男友的社交平台「X」貼文連續按讚14次。東京地方法院經審理後於周二(10日)宣判，裁定女子的行為構成跟蹤騷擾罪，判監6個月、緩刑3年。

共同社、日本放送協會(NHK)等報道，33歲的齊藤芹奈居於東京都目黑區，報稱無業，她與男友分手後長期騷擾對方，前男友忍無可忍，最終告上法庭。判決指出，齊藤芹奈今年2月14日與前男友分手後，情緒失控，隨後不斷透過通訊軟件LINE發送大量騷擾訊息，因此被警方拘捕。