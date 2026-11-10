首日上班就立大功　機場檢疫犬聞出行李藏香蕉神氣拍照(有片)

澳洲西悉尼國際機場(Western Sydney International Airport)國際航班啟用首日，詎料第一天執勤的檢疫犬，首日開工就查獲有旅客未申報香蕉與開心果，事後與拍檔神氣拍下立功照片，展示澳洲邊境生物安全措施的即時成效。
澳洲的農業、漁業及林業部長Julie Collins MP較早前曾分享，國際航班在上月26日啟用前的內部準備，例如檢疫職員、檢疫設施等，當中還見到另一隻檢疫犬正「熱身」，可見一切準備就緒。澳洲生物安全局(Australian Biosecurity)於啟用日翌日，在社交平台Instagram(IG)表示，檢疫偵測犬「Goji」和領犬員Katie聯手破獲首宗「案件」，照片中Goji和Katie站在檢查櫃檯旁，雖然工作了一整天相當辛苦，依然露出燦爛笑容，桌面上則擺著被查出的香蕉和開心果。根據當地規定，未申報攜帶水果可能將病蟲害帶入境，影響當地農業與生態，因此旅客必須依規定申報。
形容首天第一次攔截 成新機場啟用後重要里程碑
官方形容這是「第一天就有第一次攔截」，形容這不只是新機場啟用後的重要里程碑，也展現澳洲邊境生物安全措施如何發揮作用。偵測犬團隊平時會與生物安全官員及先進的行李檢查設備合作，透過不同方式找出可能危害澳洲農業與生態環境的風險，避免未申報物品入境。Goji用靈敏鼻子交出漂亮成績單，令不少網民大讚「好棒」，但亦有大批網民被Goji萌翻的笑容吸引，紛紛留言「Goji才是真正的 MVP」、「牠看起來超有成就感」、「這笑容太可愛了！」甚至有人開玩笑說希望能送牠一根澳洲香蕉當獎勵。