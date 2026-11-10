教宗良十四世阿根廷戶外彌撒吸引250萬人　籲總統米萊保障弱勢族群

教宗良十四世（Pope Leo XIV）昨日（11月9日）在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行戶外彌撒，吸引約250萬人參加，創下他就任教宗以來最大規模的集會紀錄。良十四世此行也再次呼籲阿根廷總統米萊（Javier Milei）保障弱勢族群，避免政府緊縮政策犧牲殘疾人士及低收入家庭的權益。

良十四世在彌撒前前往布宜諾斯艾利斯南部一個身心障礙照護中心，該中心收容超過400名殘疾人士。他表示，身心障礙者不是社會的負擔，而是祝福，並強調衡量一個國家的進步，不能只看經濟表現，也應重視社會如何接納及照顧有特殊需求的人。