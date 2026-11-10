教宗良十四世阿根廷戶外彌撒吸引250萬人　籲總統米萊保障弱勢族群

教宗良十四世（Pope Leo XIV）昨日（11月9日）在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行戶外彌撒，吸引約250萬人參加，創下他就任教宗以來最大規模的集會紀錄。良十四世此行也再次呼籲阿根廷總統米萊（Javier Milei）保障弱勢族群，避免政府緊縮政策犧牲殘疾人士及低收入家庭的權益。
良十四世在彌撒前前往布宜諾斯艾利斯南部一個身心障礙照護中心，該中心收容超過400名殘疾人士。他表示，身心障礙者不是社會的負擔，而是祝福，並強調衡量一個國家的進步，不能只看經濟表現，也應重視社會如何接納及照顧有特殊需求的人。
良十四世此前與米萊會面時，也曾呼籲政府確保經濟成長的成果能惠及弱勢群體，並提醒掌權者應了解權力的界限。他指出，經濟應服務人民，而不是要求人民為經濟服務。
總統上任後削減補貼社會福利支出
米萊政府上任後推動大規模財政緊縮措施，包括削減補貼、公共部門裁員及縮減社會福利支出，照護殘疾人士服務也受到影響。
此次是阿根廷自1987年以來首次迎接教宗到訪。良十四世的前任教宗方濟各雖出生於阿根廷，擔任教宗期間卻從未返回故鄉。阿根廷政府宣布11月9日為法定假期，讓市民有機會參與這場彌撒，米萊及其妹妹卡琳娜也出席活動。
良十四世目前正在進行為期12天的南美洲訪問，行程包括烏拉圭、阿根廷及秘魯，預計11月17日返回羅馬。這趟訪問也被梵蒂岡形容為教宗的「回家之旅」。
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