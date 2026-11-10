柬埔寨趕客結束環遊世界　郵輪被扣押於新加坡

早前結束3年半環遊世界旅程的美國郵輪奧德塞號，目前被新加坡當局扣押在當地的港口。郵輪之前在柬埔寨因為燃油費用持續上升，導致公司已無法支付行程而提早結束。
奧德塞號在2024年10月從北愛爾蘭的貝爾法斯特展開3年半的環遊世界行程，但郵輪公司在早前指，因為燃油成本的上漲，郵輪在上月停靠在柬埔寨西哈努克港後，要求船上約200名的乘客下船，提前中止環遊世界行程。而郵輪現時在新加坡的港口被扣押。據新加坡當局指「船上人員的福利和安危，由該船的債權人安排及負責。」他們指已根據法院命令扣押郵輪。新加坡的一間律師行目前作為債權人負責的律師。
奧德塞號原定行程將到訪全球150個國家，並且為乘客提供多種選擇，當中包括可以買下一次性的船艙擁有權，也有5年的居住權和數日的租用行程。永久權有權的收費從12萬美元至44萬美元，而月租則3,500美元起。郵輪公司的負責人曾表示：「只需大約一輛車的價格，你就能在環遊世界的郵輪上擁有一個屬於自己的家。」不過行程在一開始就已經出現問題，因為維修及文件的問題，郵輪的出發時間延誤了4個月。
東南亞行程多次出現問題
而據美國的媒體報道，早在郵輪在越南已出現財政問題。因為郵輪公司拖欠食物供應商的貨款，導致供應商拒絕繼續提供食物，船員被迫要自行在當地的雜貨店採購食物供應。而在今年8月，郵輪在新加坡停泊時已向乘客表示，因為公司陷入財務困難，需要透過向乘客籌集資金才能維持行程，同時透露郵輪會有被扣押的風險。