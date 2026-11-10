柬埔寨趕客結束環遊世界　郵輪被扣押於新加坡

早前結束3年半環遊世界旅程的美國郵輪奧德塞號，目前被新加坡當局扣押在當地的港口。郵輪之前在柬埔寨因為燃油費用持續上升，導致公司已無法支付行程而提早結束。

奧德塞號在2024年10月從北愛爾蘭的貝爾法斯特展開3年半的環遊世界行程，但郵輪公司在早前指，因為燃油成本的上漲，郵輪在上月停靠在柬埔寨西哈努克港後，要求船上約200名的乘客下船，提前中止環遊世界行程。而郵輪現時在新加坡的港口被扣押。據新加坡當局指「船上人員的福利和安危，由該船的債權人安排及負責。」他們指已根據法院命令扣押郵輪。新加坡的一間律師行目前作為債權人負責的律師。