外國遊客駕車闖京都千本鳥居行駛　引爆日本人熱議

在社交平台上，再有外國人的迷惑行為引起日本網民的熱議。影片中，一輛白色私家車闖入了京都名勝的千本鳥居，在鳥居間行走。在X平台的影片指有關司機為「中國觀光客」，但事實上影片沒有證明到司機的來歷。
在社交平台X及Threads上流傳一段影片，在京都的伏見稻荷大社旁，著名景點的千本鳥居出現一輛白色的私家車。網民在影片中指有關司機是一位「中國觀光客」的男子，在影片中私家車不段後退，而影片的字幕中稱，男子向到場驅趕的警察稱自己是跟從GPS而走入當地。有關影片引起日本網民的討論，有日本網民要求嚴格審查中國遊客的駕駛執照，批評這種行為是猥褻神靈的行為。
然而根據《am730》在網上對影片進行搜索，影片較早可追溯至上月初南韓媒體KNN的報道，影片其實早在去年8月上傳，而片未有提及相關司機的身份，在影片的字幕留在一些網民的評論，質疑有關私家車是如何進入該處，當中有提到會否是因為導航的誤導。不過，日本網民指出雖然無法確定有關司機的身份，但有關地點確實是難以駕車駛進，而且有關道路只是一條行山小徑，因此導航誤導也難以說得通。
🚨 京都の伏見稲荷大社でやらかす中国人観光客🇨🇳 🌸じゃま‼️😡 https://t.co/PcTGUstgI3— 🌸さくら🇯🇵 (@NewsScope_com) November 8, 2026