外國遊客駕車闖京都千本鳥居行駛　引爆日本人熱議

在社交平台上，再有外國人的迷惑行為引起日本網民的熱議。影片中，一輛白色私家車闖入了京都名勝的千本鳥居，在鳥居間行走。在X平台的影片指有關司機為「中國觀光客」，但事實上影片沒有證明到司機的來歷。

在社交平台X及Threads上流傳一段影片，在京都的伏見稻荷大社旁，著名景點的千本鳥居出現一輛白色的私家車。網民在影片中指有關司機是一位「中國觀光客」的男子，在影片中私家車不段後退，而影片的字幕中稱，男子向到場驅趕的警察稱自己是跟從GPS而走入當地。有關影片引起日本網民的討論，有日本網民要求嚴格審查中國遊客的駕駛執照，批評這種行為是猥褻神靈的行為。