KFC擬進駐意大利阿爾卑斯山區　當地酒店反對促撤回

報道指出，肯德基與意大利山區餐飲及滑雪娛樂公司Super G合作，計劃在兩大知名滑雪地點拓展業務。KFC預計在哥甸拿法洛里亞山（Mount Faloria）的Faloria Mountain Club開店，另一新店則位於馬東納迪坎皮利奧滑雪區。

美國《Inc.》雜誌9日報導，肯德基（KFC）計劃進軍意大利知名高級滑雪勝地，預定12月5日在哥甸拿丹普素（Cortina d’Ampezzo）及馬東納迪坎皮利奧（Madonna di Campiglio）開設餐飲據點，卻引發當地人士及飲食界反對。其中，哥甸拿滑雪區度假酒店Faloria Spa大股東Alberico Zardini更揚言提告，要求阻止肯德基進駐阿爾卑斯山區。

然而，KFC的盤算引發當地不少反對聲浪。Faloria Spa大股東 Zardini表示，將肯德基引進最美麗的山區地點令人難以接受。他已致函公司管理層，警告若不撤回計劃，將對董事會及相關負責人採取法律行動。

肯德基意大利營銷主管Marzia Farè表示，這項計劃希望突破傳統市場限制，將品牌帶到消費者意想不到的地方，並吸引年輕人、家庭及山區遊客。

酒店大股東反對 稱與高級餐廳格格不入

Zardini尤其反對在山區販售炸雞，認為該場所上層規劃設置高級餐廳，底層卻引進快餐，與當地景觀及飲食文化不符。他強調，自己堅決反對這項安排，不會坐視計劃繼續推進。

意大利知名食品企業Eataly創辦人Oscar Farinetti也反對，認為KFC不應進入這類山區環境。他批評意大利消費者未充分珍惜本土飲食傳統，主張應重視意大利優質食材及地方料理，而非以炸雞取代傳統火腿與紅酒等飲食文化。

肯德基方面則認為，與Super G合作能擴大山區餐飲選擇，讓不同世代及背景的遊客享有更多服務。Super G創辦人Andrea Baccuini表示，國際品牌進軍山區，有助於拓展餐飲服務及消費體驗。