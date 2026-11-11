黃仁勳出軌｜美媒：一年前已聘公關公司　擅長處理性醜聞

英偉達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期深陷出軌風波，美媒再揭內幕，指黃仁勳2025年10月就開始與一家以處理名人性醜聞、個人危機聞名的公關公司Heller合作，比他公開承認婚外情早了一年。 美國科技媒體《WIRED》報道，Heller是一家危機溝通公關公司，由Risa Heller創辦。Heller過去曾協助多名陷入性醜聞或個人爭議的知名人士，包括前美國聯邦眾議員Anthony Weiner、名廚Mario Batali，以及《紐約客》前作家Jeffrey Toobin。不過，該公司業務並不只限於性醜聞，也承接企業公關與其他危機處理工作。

涉規避美國晶片出口管制 據兩名知情人士透露，黃仁勳至少從2025年10月起就與Heller旗下顧問合作。最初Heller主要處理黃仁勳的個人事務，包括家族慈善活動等相關公關工作，當時外界並不清楚這些工作是否已涉及他與黃樂的關係。 時間點尤其受到矚目。2025年10月初，《紐約時報》曾報道黃仁勳與新加坡晶片買家Megaspeed及其高層黃樂的關係，並質疑Megaspeed是否協助中國企業規避美國對先進晶片的出口管制。 《WIRED》指出，這篇報道引發英偉達高層內部緊張，黃仁勳也對報道相當不滿。到了同年10月底，英偉達內部傳出指示，凡涉及黃仁勳的媒體詢問，不論是個人或公司事務，都要將Heller列入聯繫對象。

坦言「對妻子不忠」 在最新風波中，黃仁勳已公開承認自己曾與黃樂發生婚外情，並向妻子、子女及英偉達員工道歉。他坦言「對妻子不忠」，並表示自己的行為傷害了妻子與孩子，「沒有任何藉口」。 黃樂則因與中國企業及晶片交易相關的背景受到美國情報單位關注。美方據報認定她是替中國政府工作的間諜，但相關指控仍引發爭議，中方則否認相關說法。 英偉達董事會目前已宣布展開獨立調查，釐清黃仁勳是否遭到外國情報行動鎖定。不過董事會表示，目前「沒有理由相信」美國國安或英偉達機密資訊遭到洩漏。《WIRED》指出，Heller方面被詢問時將問題轉交英偉達，而英偉達截至報道刊出前尚未回應。