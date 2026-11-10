黃仁勳出軌｜婚外情女主黃樂曾於新加坡接受問話 多達5萬粒晶片不見

AI晶片龍頭英偉達行政總統黃仁勳出軌事件持續發酵，事件女主角黃樂目前行蹤未明，有傳她在消息公開時身處內地。黃樂被指涉嫌擔任新加坡公司Megaspeed高層主管時，協助走私英偉達先進晶片到中國。《紐約時報》指，她曾因此事接受問話。據悉，英偉達向美國政府提交的晶片核查資料，與貿易記錄出現高達5萬粒、價值數十億美元的數量落差。報道亦稱，英偉達法務部長去年夏天曾致電美國商務部次長Jeffrey Kessler，了解Megaspeed受查事件，特別是商務部工業暨安全局是否參與新加坡政府拘留黃樂的行動。報道指，未知為何英違達法務部長尤為關注黃樂是否被捕。

黃仁勳出軌｜報道：新加坡曾限制黃樂離境 就Megaspeed和黃樂涉間諜行為受查一事，新加坡內政部長10月31日發表了聲明，否認《華爾街日報》報道指新加坡官員關注黃樂與黃仁勳關係，或她涉嫌替中國刺探情報，也沒有調查黃樂。但新加坡警方確認持續調查Megaspeed。《彭博》報道指，新加坡警方當時曾將黃樂帶走問話，並限制她離境。不過，知情人士表示，美國商務部並未參與新加坡有關行動。

黃仁勳出軌｜黃樂未被公開起訴 至英偉達的晶片數目落差，《彭博》分析有關貿易記錄指，英偉達向美國政府提交的統計資料，低估透過硬體合作夥伴銷售給Megaspeed的晶片數量，差距高達5萬顆，價值達數十億美元。面對《彭博》進一步追問這筆數量落差，英偉達於2025年12月表示，已進一步查核Megaspeed其他存放相關硬體設備的倉庫，但拒絕透露在這些設施中確認的晶片數量，也未提供更多細節。Megaspeed當時表示，《彭博》報道含誤導資訊和不正確影射，包括該公司參與非法晶片轉移。

黃仁勳出軌｜黃樂2024年初結識黃仁勳 據悉，Megaspeed於2023年從一間中國遊戲與雲端運算公司分拆成立，隨後透過子公司購入價值高達近20億美元(約156億港元)英偉達先進晶片。新加坡亞洲新聞台(CNA)引述商業登記資料，指黃樂於2023年3月出任Megaspeed董事總經理，於同年11月辭去董事職務。報道指，她並沒有因涉嫌間諜行為被公開起訴。Megaspeed一名員工和一名商業合作夥伴則透露，黃樂卸任董事後仍持續擔任公司高層。甚至到了2025年8月，她仍向該商業夥伴自稱是Megaspeed執行長。知情人士表示，2024年初，黃樂代表Megaspeed出席英偉達在美國加州舉辦的年度活動，並與黃仁勳見面。兩人隨後又於2024年6月在台北國際電腦展(Computex Taipei)期間碰面。而在去年5月兩人在台北出席一場聚餐時，舉止異常親暱，黃樂更儼如宴會的女主人，一直陪伴在黃仁勳身旁。聚餐結束後，兩人同乘汽車離開，簡直形影不離。