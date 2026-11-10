日本少年「少林寺」網絡挑戰事件增　警察呼籲家長注意並非單純惡作劇

日本青少年近期在網上針對警察發起的滋擾已在全國引起關注。(影片截圖)

在影片分享平台展開，日本少年針對警察的「少林寺挑戰」持續在全日本引發爭議。日本多地的警察已發出呼籲，要求家長及學校注意，指有關犯罪行為已不是單純的惡作劇。

自今年9月開始頻生的「少林寺挑戰」，未有因為出現有少年被捕的個案而停止。當中包括有闖入派出所叫囂，撥打緊急電話騷擾等。日本警察表示「這不是開玩笑」，並將會針對事件嚴肅處理。地方縣政府警察亦向學校及家長作出呼籲，指有關的行動已是犯罪行為，而不只是一般「開玩笑」。早前大阪府的警察已表示，截至上月底已拘捕43名7至16歲的少年和少女，當中從高年級的小學生至高中生都有。