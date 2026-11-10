日本少年「少林寺」網絡挑戰事件增　警察呼籲家長注意並非單純惡作劇

在影片分享平台展開，日本少年針對警察的「少林寺挑戰」持續在全日本引發爭議。日本多地的警察已發出呼籲，要求家長及學校注意，指有關犯罪行為已不是單純的惡作劇。
自今年9月開始頻生的「少林寺挑戰」，未有因為出現有少年被捕的個案而停止。當中包括有闖入派出所叫囂，撥打緊急電話騷擾等。日本警察表示「這不是開玩笑」，並將會針對事件嚴肅處理。地方縣政府警察亦向學校及家長作出呼籲，指有關的行動已是犯罪行為，而不只是一般「開玩笑」。早前大阪府的警察已表示，截至上月底已拘捕43名7至16歲的少年和少女，當中從高年級的小學生至高中生都有。
【動画】小学３年生「少林寺なめんなよ！」と叫びながら交番襲撃→補導されるwwwwww https://t.co/aWm5XKyUP5 全国で相次ぐ迷惑行為「少林寺レーシング」 大阪では7歳が補導 誘われた小学3年生「男子ほとんどが警察署に行っている」 交番で「ショウリンジ！」と叫ぶ迷惑行為「少林寺レーシング」がSNSで拡散し未成年中心に模倣相次ぎ各地で摘発 小学生から18歳までが模倣して各地で逮捕・摘発相次ぐ 兵庫で25人補導・検挙、三重で少年2人逮捕 これ何が楽しくてこんなの流行ってしまったんだろう…— エリー（ラビット速報管理人）フォロバ100中 (@elly_rabisoku) November 9, 2026
TikTok：加強審查關鍵字
而其他地方也同樣，在今年10月，三重縣亦有3名16至18歲的青年，闖入無人當值的派出所，在櫃檯上跳，警察之後以非法入侵建築物拘捕他們。在影片中他們也有呼叫「少林寺」等語句。在被捕後他們表示，因為在影片網站見到而想模仿。警察表示，他們自今年9月下旬起，已確認24宗相當案件，當中有超過5名的學生被拘捕。在宮城縣，今年5月有5名高中生向當地兩個派出所發射煙花火箭，他們表示想引警察去追逐他們。富山縣在今年9至10月亦拘捕5名少年，因為撥打惡作劇電話騷擾警察，大叫「少林寺」等。在北海道、兵庫縣等都出現拘捕個案，在兵庫縣更有小學低年級學生被捕。
引發有關爭議的TikTok平台，在接受日本媒體的查詢表示，他們已加強對影片的審查，對包括「少林寺」及「警察妖魔」等關鍵字加入審查內容的清單，他們稱「任何干擾警察或其他執法部門工作，或可能導致犯罪的行為都是不可接受。我們將努力改善審查系統，並提高公眾意識，以防止鼓勵或模仿。」
#少林寺レーシング #ショウリンジ ショウリンジじゃぁ https://t.co/E2BwVEENiU— 一也 (@JS5JWeAmAe91078) November 9, 2026