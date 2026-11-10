哥基犬美式足球賽場亂竄數人圍捕一仆一碌 網民：撲狗難過撲人(有片)

美國周日一場美式足球比賽上演捉狗大賽，並變成笑料。比賽中場休息時間加插了哥基犬賽跑，但結束後一隻哥基犬不願離開賽場，走甩並亂竄，數名魁梧男子合力圍捕，像美式足球員撲球般飛身撲捉，但卻變成一仆一碌，非常狼狽。網民笑稱，撲狗難過撲人。

片段可見一隻小小哥基犬在賽場活力十足奔跑，領犬員嘗試捕捉，牠卻靈活地左閃右避，兩人包抄都捉不著牠，相繼撲倒地上。之後再有兩人加入捉狗行動，結果與哥基犬追逐一輪，還仆倒好幾次才成功捉著牠，難怪其中一人像贏了比賽般振臂歡呼。主持人說，這是哥基界Barry Sanders(桑德斯)，「你根本攔不住牠！看看這小傢伙！大家跌跌撞撞，根本拿牠沒辦法」。Sanders是美式足球聯賽史上最傑出跑鋒之一。有網民稱，「頂級閃躲能力、快速判斷、輕鬆找到突破空隙，還能連續擺脫擒抱，應該簽下牠！」