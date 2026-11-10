JR東日本2028年引入步入式閘門 進出站免取出手機感應 明年4月體驗｜日本旅遊

JR東日本公司周二(10日)宣布，將在2028年春季引入「步入式閘門」(ウォークスルー改札)，屆時乘客不必拿出手機感應，就能通過閘門。
日本鐵道資訊網站Tetsudo.com報道，「步入式閘門」是供Mobile Suica使用者使用的自動驗票閘門，乘客須持有支援此功能的智能手機，並使用Mobile Suica。JR東日本表示，支援機型的詳細資訊確定後將另行公布。
JR東日本表示，乘客通過步入式閘門的速度，與目前以手機感應Suica相同，即使在上班下班、上學放學的繁忙時段人潮擠擁時，也能順暢通行，讓出行更便利。
2028年春季首批引入的車站，包括山手線全部車站、成田機場各航廈車站，以及東京單軌電車的羽田機場各航廈車站和濱松町站，共40站。每站將設置進站、出站專用通道各1條。
正式引入前，JR東日本將從明年4月10日至2028年2月29日實施體驗計劃。計劃初期安排約400名試用者，先開放持定期票乘客在定期票區間內使用，再視乎引入效果，逐步擴大適用情況及使用對象。實施車站包括品川站、高輪Gateway站、東京站、上野站等廣域品川圈及首都圈主要交通樞紐，共14站。
此外，體驗期間乘客若要使用步入式閘門，進站與出站都必須通過該專用閘門。
JR東日本表示，這項措施是推動Suica Renaissance的一部分，未來將在新幹線及在來線擴大設置步入式閘門，範圍涵蓋首都圈及地方車站，讓免感應通行成為旅客日常。
JR東日本以2031會計年度底(2032年3月)為目標，將這項技術引入目前所有設有自動驗票閘門的車站。