JR東日本2028年引入步入式閘門 進出站免取出手機感應 明年4月體驗｜日本旅遊

JR東日本公司周二(10日)宣布，將在2028年春季引入「步入式閘門」(ウォークスルー改札)，屆時乘客不必拿出手機感應，就能通過閘門。

日本鐵道資訊網站Tetsudo.com報道，「步入式閘門」是供Mobile Suica使用者使用的自動驗票閘門，乘客須持有支援此功能的智能手機，並使用Mobile Suica。JR東日本表示，支援機型的詳細資訊確定後將另行公布。

JR東日本表示，乘客通過步入式閘門的速度，與目前以手機感應Suica相同，即使在上班下班、上學放學的繁忙時段人潮擠擁時，也能順暢通行，讓出行更便利。