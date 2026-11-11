美俄烏時隔9個月重啟面對面會談 特朗普︰已見停戰強烈意願

美國、俄羅斯及烏克蘭代表周二(10日)起在阿聯酋阿布扎比展開為期兩天的會談，是三方自今年2月以來，相隔9個月再次面對面磋商。討論重點包括烏克蘭戰後安全保障安排，以及備受關注的領土問題。美國總統特朗普表示，俄烏雙方都已對戰爭感到厭倦，華府亦已看到「停止戰事的強烈意願」。

出席會談者包括俄羅斯總統助理梅金斯基率領的俄方代表團、烏克蘭對外情報局局長烏梅羅夫等人員，以及美方的總統特使威特科夫和特朗普女婿庫什納等。有美媒指，華府冀俄方同意在未來談判階段引入歐洲代表，推動後續和平進程。路透社引述美國官員透露，今輪會談的核心內容是為烏克蘭建立戰後安全保護機制，包括研究提供類似北約第五條集體防禦條款的保障安排。該官員指，俄烏代表近期私下接觸期間，已在領土交換議題上展現一定程度的妥協意向，但強調在討論領土安排前，雙方須先就戰後安全架構等其他關鍵問題達成共識。

據報威特科夫與庫什納在會談結束後，料分別前往莫斯科及基輔，與俄羅斯總統普京及烏克蘭總統澤連斯基進一步會面。特朗普對談判前景表現審慎樂觀，指俄烏都已厭倦持續戰鬥；美國新聞網站Axios亦引述白宮消息稱，政府對今次談判持謹慎樂觀態度。 中方︰烏克蘭問題迎來關鍵時刻 中國常駐聯合國副代表孫磊周一在聯合國安理會烏克蘭問題公開會議上發言時，表示烏克蘭問題正迎來談判解決的關鍵時刻，中方支持通向和平的努力，希望有關各方相向而行，維持積極勢頭，推動危機早日實現政治解決。

他提出3個重點，包括守護人道底線，推動局勢降溫；增強和平意願，抓住和談視窗；以及重視危機根源，尋求持久和平。他指中方呼籲當事方以人民生命為重，保持冷靜克制，切實保護平民和民用基礎設施安全，尤其要保護婦女、兒童等衝突受害者，並加大人道救援力度；而各方亦應展現政治意願，保持接觸溝通，逐步積累共識，共同致力於達成一份全面、持久、有約束力的和平協定；各方並應從這場危機汲取教訓，秉持安全不可分割原則，重視並妥善解決彼此合理安全關切，特別是衝突的根源問題，構建均衡、有效、可持續的地區安全架構。