特朗普：FBI調查黃仁勳「婚外情」 兩人通電話 黃稱不知情婦是間諜

晶片龍頭英偉達的行政總裁黃仁勳爆出婚外情並捲入間諜疑雲，除了聲譽受損，他也可能面臨刑事調查。與其關係友好的美國總統特朗普周一在白宮記者會談及事件，稱在黃仁勳承認出軌後，兩人通過電話。黃仁勳向他說不知道有關女子是間諜。特朗普又透露，FBI(聯邦調查局)將調查黃仁勳婚外情事件，但無詳細說明。事件女主角黃樂曾任職新加坡公司Megaspeed高層，該公司被指走私英偉達先進晶片到中國。據悉，她曾接受新加坡當局問話，但暫未有被調查或起訴。

特朗普似乎同情黃仁勳處境，向記者稱周一稍早致電給對方慰問其情況，「我問他『你是否知道她(黃樂)是間諜？』他說『我完全不知道她是間諜』。我真的相信他(黃仁勳)」。他希望不會有事，並認為黃仁勳很難受，尤其是涉及他所愛的妻子和家人。特朗普之後又提到FBI調查黃仁勳的婚外情，但沒有說明調查方向和調查展開的時間。他補充稱，黃仁勳為人正直，非常有信心他在調查後將會沒有事。FBI未有回應傳媒有關查詢。英偉達生產的晶片對AI(人工智能)科技發展非常重要，美國在AI技術上與中國競賽，限制該公司先進晶片輸到中國。而黃仁勳一直致力尋求特朗普政府放寬對中國的出口限制，他曾提到英偉達在中國市場的佔有率跌至零。

報道：黃樂曾於新加坡接受問話 新加坡科技公司Megaspeed是事件的核心，《紐約時報》報道指該公司於過去兩年購買了價值逾48億美元(約374億港元)的英偉達晶片。黃樂被指涉嫌擔任Megaspeed高層主管時，協助走私英偉達先進晶片到中國。《紐約時報》指，她曾因此事接受問話。據悉，英偉達向美國政府提交的晶片核查資料，與貿易紀錄出現高達5萬粒、價值數十億美元的數量落差。有報道稱，英偉達法務部長去年夏天曾致電美國商務部次長Jeffrey Kessler，了解Megaspeed受查事件，特別是商務部工業暨安全局是否參與新加坡政府拘留黃樂的行動。報道指，未知為何英偉達法務部長尤為關注黃樂是否被捕。

就Megaspeed和黃樂涉間諜行為受查一事，新加坡內政部10月31日發表聲明，否認《華爾街日報》報道指新加坡官員關注黃樂與黃仁勳關係，或她涉嫌替中國刺探情報，也沒有調查黃樂。但新加坡警方確認持續調查Megaspeed。彭博指，新加坡警方當時曾將黃樂帶走問話，並限制她離境。至於英偉達的晶片數目落差，彭博分析有關貿易紀錄指，英偉達向美國政府提交的統計資料，低估透過硬體合作夥伴銷售給Megaspeed的晶片數量，差距高達5萬粒。英偉達去年12月回應彭博有關查詢時稱，已進一步查核Megaspeed其他存放相關硬體設備的倉庫，但拒絕透露在這些設施中確認的晶片數量，也未提供更多細節。Megaspeed當時表示，彭博報道含誤導資訊和不正確影射，包括該公司參與非法晶片轉移。

黃樂早年活躍上海金融圈 中方無回應是否中國公民 Megaspeed於2023年從一間中國遊戲與雲端運算公司分拆成立，隨後透過子公司購入英偉達先進晶片。新加坡亞洲新聞台(CNA)引述商業登記資料，指黃樂於2023年3月出任Megaspeed董事總經理，同年11月辭去董事職務。Megaspeed一名員工和一名商業合作夥伴則透露，黃樂卸任董事後仍持續擔任公司高層。甚至到了2025年8月，她仍向該商業夥伴自稱是Megaspeed執行長。知情人士表示，2024年初，黃樂代表Megaspeed出席英偉達在美國加州舉辦的活動，並與黃仁勳見面。兩人隨後又於2024年6月在台北國際電腦展碰面。而在去年5月兩人在台北出席一場聚餐時，舉止異常親暱，黃樂更儼如女主人，一直陪伴在黃仁勳身旁。聚餐結束後，兩人同乘汽車離開，簡直形影不離。黃樂迅速被內地傳媒和網民起底，指她早年活躍於上海金融圈。有網民上載黃樂年輕時於上海的生活照，例如在酒店歎下午茶；帖文聲稱黃樂於上海搞A股上市空殼公司生意，之後轉戰新加坡。在昨日外交部例行記者會上，有記者問及能否確認黃樂是否中國公民，以及她目前身在何處；發言人郭嘉昆未有正面回答，只表示中方此前已經就此作出回應，重申所謂中國間諜的論調純屬是捕風捉影，污衊抹黑。