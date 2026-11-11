黃仁勳出軌｜英偉達聘知名律師行　前聯邦檢察官主導調查

英偉達CEO黃仁勳捲入婚外情風波，傳出女方涉及間諜疑雲，英偉達董事會已委託美國知名律師事務所展開獨立調查。

根據《紐約時報》、《BBC》報道，英偉達周二（10日）證實，已聘請紐約知名法律事務所「Wachtell, Lipton, Rosen & Katz」負責釐清相關爭議，並由合夥人Joon H. Kim擔任調查主導人。Kim曾出任紐約南區聯邦檢察官代理人，具有豐富的司法調查經驗。除了英偉達內部委託的獨立調查，美國聯邦調查局（FBI）也已針對相關事件另行展開調查。

董事會表達支持

這場風波延燒之際，黃仁勳也透過內部信件向員工坦承婚姻失信，並為自己的行為公開致歉。他在信中表示，自己的所作所為傷害了妻子、家人及孩子，對此沒有任何理由可以開脫，也願意承擔全部責任。黃仁勳更坦言，自己的行為辜負員工、董事會及股東的信任，對所有受到影響的人深感抱歉。