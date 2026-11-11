黃仁勳出軌｜英偉達員工稱氣氛低迷　CEO完美形象破滅

英偉達CEO黃仁勳日前坦承婚外情，投下震撼彈，他10日首度現身美國加州總部，主持例行高層會議，並在會議一開始親自向員工道歉，坦言對自己的行為感到抱歉，隨即迅速投入工作，試圖讓公司維持正常運作。
員工坦言「非常震驚」
美國財經媒體《CNBC》引述知情人士透露，黃仁勳當天主持閉門高層會議時，首先談到自己的不忠行為，並向員工表達歉意。不過，他沒有開放提問，而是在簡短說明後，立即轉向公司業務及當天的主要議程。
報道並引述英偉達內部人士說法，黃仁勳出軌消息曝光後，公司內部氣氛相當低迷，甚至有員工形容整體情緒是「悲傷」（sad）。一名員工坦言，對黃仁勳坦承婚外情感到相當震驚。
「一切如常」的態度
許多在英偉達任職多年的員工，過去一直將黃仁勳視為不會犯錯的偶像，認為他是引領公司前進的重要精神支柱。如今事件爆發，不少員工仍難以接受這位長期受到敬仰的CEO竟然做出這樣的行為。
知情人士表示，黃仁勳目前試圖展現「一切如常」的態度，即使外界對他的婚外情及相關調查持續高度關注，仍照常主持會議、處理公司業務。這宗風波之所以備受關注，不僅是婚外情，更因為黃仁勳的出軌對象黃樂，被美國情報單位懷疑可能與中國國家安全部有關，導致事件更十分複雜。
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