黃仁勳出軌｜英偉達員工稱氣氛低迷　CEO完美形象破滅

英偉達CEO黃仁勳日前坦承婚外情，投下震撼彈，他10日首度現身美國加州總部，主持例行高層會議，並在會議一開始親自向員工道歉，坦言對自己的行為感到抱歉，隨即迅速投入工作，試圖讓公司維持正常運作。

員工坦言「非常震驚」

美國財經媒體《CNBC》引述知情人士透露，黃仁勳當天主持閉門高層會議時，首先談到自己的不忠行為，並向員工表達歉意。不過，他沒有開放提問，而是在簡短說明後，立即轉向公司業務及當天的主要議程。

報道並引述英偉達內部人士說法，黃仁勳出軌消息曝光後，公司內部氣氛相當低迷，甚至有員工形容整體情緒是「悲傷」（sad）。一名員工坦言，對黃仁勳坦承婚外情感到相當震驚。