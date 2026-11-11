美國防長彈劾案胎死腹中　民主黨揚言國會換屆後再提案

美國國防部長赫格塞斯因支持對伊朗發動戰爭，面臨彈劾，但眾議院10日以211票對204票通過程序動議，將8項彈劾條款轉交共和黨主導的眾議院司法委員會，形同讓彈劾案胎死腹中。

《路透社》報道，這場表決是由共和黨主導的程序性動議，最終以211票贊成、204票反對過關，將彈劾案送交眾議院司法委員會。提出彈劾案的肯塔基州共和黨眾議員梅西（Thomas Massie）事前警告，此舉等同扼殺彈劾案。

11名民主黨議員未投票

梅西原本希望拉攏部分對赫格塞斯（Pete Hegseth）政策不滿、同時憂心伊朗戰爭不得民心的共和黨議員倒戈，但最終沒有任何共和黨人加入他的陣營。