美國防長彈劾案胎死腹中　民主黨揚言國會換屆後再提案

美國國防部長赫格塞斯因支持對伊朗發動戰爭，面臨彈劾，但眾議院10日以211票對204票通過程序動議，將8項彈劾條款轉交共和黨主導的眾議院司法委員會，形同讓彈劾案胎死腹中。
《路透社》報道，這場表決是由共和黨主導的程序性動議，最終以211票贊成、204票反對過關，將彈劾案送交眾議院司法委員會。提出彈劾案的肯塔基州共和黨眾議員梅西（Thomas Massie）事前警告，此舉等同扼殺彈劾案。
11名民主黨議員未投票
梅西原本希望拉攏部分對赫格塞斯（Pete Hegseth）政策不滿、同時憂心伊朗戰爭不得民心的共和黨議員倒戈，但最終沒有任何共和黨人加入他的陣營。
民主黨原本強力支持彈劾行動，但當天有11名民主黨議員未出席投票，其中包括前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）。報道指出，如果其中8人出席並投下反對票，程序性動議就可能遭到否決，為眾議院進一步表決彈劾案鋪路。
特朗普發文慶祝
表決結果出爐後，美國總統特朗普立即在社交平台發文慶祝，直呼彈劾赫格塞斯的行動「慘遭失敗」，更稱赫格塞斯在伊朗、委內瑞拉等議題上的表現，讓他獲得「一位偉大美國愛國者的平反」。
不過，儘管這次彈劾暫時過關，民主黨並未打算就此罷手，報道指出，眾議院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）表示，將與黨內議員討論是否在明年1月新一屆國會，重新推動彈劾案。《路透社》分析，若重新發動彈劾，攻勢可能更加猛烈，甚至傳喚遭赫格塞斯撤換的高階軍官出面作證，包括遭解職的將軍與海軍上將。
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