中國遊客馬來西亞趕12歲兒落車　男童抓車門追車跌傷(有片)

中國有一家人到馬來西亞旅遊期間，兩名兒子在車內發生爭執而觸怒父親，父親為給12歲長子「一個教訓」，竟在公路旁強行將他趕下車後駕車離開。男童慌忙追車不惜抓住車門，詎料失足摔倒在馬路中央，險遭後方車輛撞到。事發影片曝光，引起當地民眾關注，涉事父親事後被警方逮捕。

綜合報道，事發於當地周一(9日)中午12時許，網上流傳影片顯示，一名男童正準備上車時，一輛白色轎車突然駛離。男童慌忙追趕，並抓住後車門試圖攀附在車身上，惟隨著汽車加速，男童最終失去支撐摔倒在馬路中央，翻滾數圈，險些遭後方車輛撞到，場面驚險。影片迅速在當地網上平台瘋傳，並引起關注，汝來警區主任佐哈里警監翌日(10日)表示，經調查後，警方在吉隆坡蕉賴一間公寓逮捕一名來自中國湖北的45歲男子，並檢獲一輛相信涉案的白色私家車。