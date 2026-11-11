黃仁勳出軌｜美商務部5月准晶片輸華　部長當時已知性醜聞

美國媒體《Axios》指出，負責美國半導體等先進技術出口管制政策的盧特尼克（Howard Lutnick），事先收到這份警告黃仁勳與黃樂關係匪淺的極機密備忘錄。換言之，美國商務部在處理英偉達晶片對華出口政策時，可能早已知悉相關情報。

英偉達執行長黃仁勳捲入桃色間諜門風暴持續擴大，美媒披露，美國商務部長盧特尼克早已收到機密備忘錄，警告黃仁勳與黃樂關係密切，但美國商務部後續仍批准部分英偉達AI晶片銷往中方，引發外界質疑是否忽視國家安全。

然而，《路透社》5月曾披露，美國商務部已批准約10家中企採購英偉達H200晶片。《Axios》因此質疑，商務部在批准英偉達先進晶片銷往中企的過程中，究竟如何評估潛在國安風險。

質疑如何評估國安風險

英國《金融時報》引述多名知情人士指出，美國國防部、國務院、能源部及財政部等多個政府部門，曾推動將黃樂的公司Megaspeed，列入美國商務部管理的「實體清單」，限制其取得美國技術及產品。不過，美國商務部卻對新增制裁對象採取審慎態度，過去兩個月持續要求其他部門提供更多資料，導致制裁程序延宕。

曾在美國政府負責出口管制工作的前官員麥奎爾（Chris McGuire）抨擊：「我無法理解，商務部明明幾個月前就知道Megaspeed由中方間諜經營，卻完全沒有採取措施，阻止這家公司購買價值48億美元（約377億港元）的英偉達晶片。」