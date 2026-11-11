黃仁勳出軌｜特朗普5月訪華時已知情　魯比奧曾當面報告

《紐約時報》10日披露，美國總統特朗普今年5月前往北京訪問途中，國務卿魯比奧曾親自向他通報，英偉達執行長黃仁勳與一名疑似中國間諜的女子關係密切。但特朗普日前卻表示，當時並不知情，兩種說法出現落差。

7個月內兩度獲通報

報道引述知情人士指出，魯比奧（Marco Rubio）是在黃仁勳受邀加入特朗普（Donald Trump）訪華行程前，向特朗普簡報相關情報。這也是特朗普在短短7個月內，至少第二度獲知黃仁勳與該名女子交往的情報。

美方情報官員認定，這名女子名叫黃樂（Alice Huang），被懷疑替中國國家安全部蒐集及傳遞情報。特朗普今年5月訪華前，魯比奧已監督相關備忘錄的起草，文件曾在少數高層官員間流傳。