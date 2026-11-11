黃仁勳出軌｜特朗普5月訪華時已知情　魯比奧曾當面報告

《紐約時報》10日披露，美國總統特朗普今年5月前往北京訪問途中，國務卿魯比奧曾親自向他通報，英偉達執行長黃仁勳與一名疑似中國間諜的女子關係密切。但特朗普日前卻表示，當時並不知情，兩種說法出現落差。
7個月內兩度獲通報
報道引述知情人士指出，魯比奧（Marco Rubio）是在黃仁勳受邀加入特朗普（Donald Trump）訪華行程前，向特朗普簡報相關情報。這也是特朗普在短短7個月內，至少第二度獲知黃仁勳與該名女子交往的情報。
美方情報官員認定，這名女子名叫黃樂（Alice Huang），被懷疑替中國國家安全部蒐集及傳遞情報。特朗普今年5月訪華前，魯比奧已監督相關備忘錄的起草，文件曾在少數高層官員間流傳。
黃仁勳原本不在列
值得注意的是，黃仁勳原本並未列入特朗普訪華企業領袖及科技業高層的邀請名單，直到特朗普專機在阿拉斯加停留加油時，才臨時邀請黃仁勳登機同行。當時魯比奧也在專機上，一名美國政府官員證實，魯比奧得知黃仁勳即將加入行程後，隨即向特朗普簡報相關問題。
不過，知情人士透露，特朗普對這項警告並未表現出太大反應，最後仍按照原定計劃邀請黃仁勳同行。該名官員並表示，黃仁勳登機後僅短暫與特朗普碰面，飛行途中大部分時間都待在飛機另一個區域。
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