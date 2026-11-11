詐騙｜調查：亞洲13個市場過去1年詐騙損失達1365億美元 81%受訪港人曾遇詐騙

「全球反詐騙亞洲峰會2026」(Global Anti-Scam Summit Asia 2026)本月10日起一連3天在泰國曼谷舉行，政府官員、銀行、科技公司等代表逾800人齊聚，探討如何防範及合作打擊詐騙等議題。會前的公布「2026亞洲詐騙調查報告」，指出13個亞洲市場在受訪前12個月的詐騙金錢損失高達1,365億美元(約10,709億港元)。泰國代表呼籲加強跨國情報共享，追查犯罪網絡並切斷資金流向。 這項調查訪問內地、香港、印度、印尼、日本、馬來西亞、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、南韓、台灣、泰國及越南這13個亞洲市場共17,460名成年人，71%表示在受訪前12個月曾遇詐騙。研究員估計，這些亞洲市場同期的詐騙金錢損失合計達1,365億美元。

香港方面，調查共訪問1,150名成年人，81%表示受訪前12個月曾遇詐騙，較2025年同一調查的77%上升4個百分點。儘管76%的人表示自己有信心辨識詐騙，但在遇上詐騙的人中，仍有48%曾與騙徒互動。結果顯示，7%受訪者表示蒙受金錢損失或資料外洩，僅4%向當局通報。受害人當中，57%表示精神健康遭受打擊，63%表示重複遭遇詐騙(27%遇騙5次以上)。此外，電話及SMS短訊為最主要接觸管道，在通訊及社交平台方面，WhatsApp以 68%居冠，其次Gmail(32%)，Facebook(28%)。常見詐騙類型為投資詐騙(78%)、購物詐騙(71%)、獎品詐騙(68%)，其他包括假發票及盜用身份等。

此外，報告指出，曾遇詐騙的亞洲民眾中，80%曾向親友或網絡平台等反映，但遭受財務損失的受害者中，向主管機關通報的比例僅為43%，因此「如何讓民眾辨識風險後能即時查證、找到明確通報管道，並讓相關資訊進一步轉化為防護行動，是反詐騙生態系統中需共同回應的課題」。 報告指出，71%受害者表示，希望銀行在偵測到可疑交易的時候，可以主動啟動阻斷機制，顯示民眾期待金融機構更積極介入，在損失發生前提供保護，也凸顯防詐騙機制應從事後通報進一步擴大至事前預警及堵截。

國際刑警泰國代表Jaturapat Bhiromkaew周三(11日)表示，打擊跨國網絡詐騙不能僅靠拘捕疑犯，而是要追查犯罪網絡、切斷資金流向，並辨識及保護遭人口販運、脅迫參與詐騙的受害者。 他說：「泰國已整合執法機關、銀行及電信業者合作，並強化國際情報共享以及聯合調查。泰方呼籲各國加強跨國協調、承擔打擊責任，防止犯罪集團利用國界及執法漏洞轉移據點。」 亞洲反詐騙峰會主辦單位之一、信任科技服務商Gogolook共同創辦人兼行政總裁郭建甫表示，「數碼信任是數碼經濟持續發展的基礎」。他指，當詐騙跨越國界與產業，防護也必須從個別組織的風險管理，提升為政府與企業共同承擔的責任。透過情報共享、明確分工及即時介入，才能在民眾建立信任及支付款項之前有效阻斷風險。

峰會由全球反詐騙聯盟GASA、泰國數碼經濟及社會部、泰國皇家警察、泰國銀行、Gogolook及Meta共同舉辦，逾800名來自各界的專家學者、政府機關及科技業者齊聚，聚焦應對AI詐騙及制訂科技法規對策等。