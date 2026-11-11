輔助犬到迪士尼玩樂不忘使命　放飛下一秒救回主人(有片)

狗狗是人類的忠誠朋友，工作犬更幾乎帶著使命為人類奉獻一生。美國亞特蘭大一隻輔助犬，早前陪同牠的主人到佛羅里達州迪士尼樂園遊玩，正當主人為牠拍攝樣子時，意外拍攝到這隻忠誠的狗狗，即使心情有多輕鬆，亦不會忘記牠的使命，就是對主人血糖變化的警覺。

綜合報道，患有一型糖尿病的女子Ivey Jones，需要每天依賴胰島素維持生命，她經常在社交平台Instagram(IG)分享她與她的黑色拉布拉多犬「Ozzie」的生活。根據Ivey表示，Ozzie自小由她親自訓練，成為她的糖尿病警報犬，Ozzie透過偵測她的體汗液和呼氣中與血糖變化氣味，以爪碰、鼻推等方式作出警告、提醒主人。Ivey在10月29日分享影片，當時她在迪士尼樂園遊船上正拍攝Ozzie的可愛模樣時，卻意外拍攝到Ozzie執行「任務」的過程。影片顯示，Ozzie起初將頭托在船頭欣賞沿途景色，並嗅聞四周氣味，牠突然察覺有異但似乎未確認，牠將頭移近Ivey，很快牠就肯定，伸手去碰和用鼻推Ivey，以作出警報，但見主人未有行動，Ozzie隨即坐直身子用鼻推她。Ivey之後用儀器為自己檢查血糖，發現應該在70 mg/dl以上的血糖水平，已降至 65 mg/dl。事後，Ivey亦給零食予Ozzie作為獎勵，並繼續享受旅程。