南韓巴士疑煞車故障失控　連環相撞32車釀57傷

南韓於11日驚傳嚴重車禍，一輛公車（巴士）在上班尖峰時間，疑似煞車失靈，從後方高速撞上正在路口等紅燈的車陣，短短約100至150米內，接連追撞32輛車，造成包括公車司機在內共57人受傷，其中9人重傷、48人輕傷。
60多歲司機駕駛公車
《韓聯社》報道，事故發生於今上午7時34分左右，地點位於京畿道城南市盆唐區一處十字路口，一名60多歲司機駕駛340號市區公車，突然撞上前方正在等候號誌的車輛，接連追撞4輛公車、1輛貨車及27輛轎車，最後撞上中央分隔島才停下。
現場閉路電視畫面顯示，當時多輛車正緩慢行駛或停等紅燈，肇事公車卻從後方衝入車陣，沿途連續撞擊多輛車，部分房車受到強烈撞擊後，更被推撞至旁邊車道甚至人行道，場面相當驚悚。
有9人傷勢較重
事故公車內部照片也顯示，車廂內散落大量玻璃碎片及乘客隨身物品，顯示撞擊力道猛烈。此次事故共造成57人受傷，包括肇事公車司機在內，有9人傷勢較重，其餘48人輕傷，目前均沒有生命危險。
警方表示，公車司機向警方供稱，事故發生時「煞車沒有作用」，目前正針對事故原因展開調查。現場酒測結果未測出酒精反應，警方也將進一步確認司機是否有服用藥物，以及車輛煞車系統是否發生故障。
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