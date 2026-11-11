南韓巴士疑煞車故障失控　連環相撞32車釀57傷

南韓於11日驚傳嚴重車禍，一輛公車（巴士）在上班尖峰時間，疑似煞車失靈，從後方高速撞上正在路口等紅燈的車陣，短短約100至150米內，接連追撞32輛車，造成包括公車司機在內共57人受傷，其中9人重傷、48人輕傷。

60多歲司機駕駛公車

《韓聯社》報道，事故發生於今上午7時34分左右，地點位於京畿道城南市盆唐區一處十字路口，一名60多歲司機駕駛340號市區公車，突然撞上前方正在等候號誌的車輛，接連追撞4輛公車、1輛貨車及27輛轎車，最後撞上中央分隔島才停下。