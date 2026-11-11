日本最高法院裁定去年選舉違憲　但駁回無效要求

日本最高法院在今日（11日）裁定，去年7月舉行的參議院選舉屬於違憲，原因是選區的選民差距擴大，導致每票的等值不一。然而法院駁回裁定選舉無效的請求，要求國會需要修正差距。
有關「一票格差」爭議的訴訟，指日本隨着人口減少，選民的比例在鄉郊與大都市出現有不同的價值，即是一票的影響力在鄉郊較大都市大，日本政府雖然在2016年實施選區合併，把一度差距5倍的價值，至2016年為3.08倍，2019年縮減至3倍。然而在合併選區後的問題，包括投票率的下降，令在2022年選票的價值差距回升至3.13倍。原告人的代表律師指出：「3倍的差距遠非平等。國會一直被要求對制度進行根本性改革，但卻未能解決這種不平等問題。」要求裁定選舉違憲及無效。至於被告人的選舉管理委員會指，在合併選區後，差距已從5倍縮減，稱「已沒有明顯的不公平」情況。
在今日的最高法院裁決，法官今崎幸彥指出：「投票價值的不平等，已經到了不容忽視的地步，可以說已經達到引發憲法問題的嚴重不平等狀態。」這是自2013年的選舉被裁定違憲後，再一次被法庭裁定選舉違憲，當時的差距為4.77倍。在法院裁定違憲後，日本國會將要緊急採取措施以避免下一次選舉再被指有不公平的情況。然而法院仍駁回原告人要求裁定選舉無效的要求。