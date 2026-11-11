日本最高法院裁定去年選舉違憲　但駁回無效要求

日本最高法院在今日（11日）裁定，去年7月舉行的參議院選舉屬於違憲，原因是選區的選民差距擴大，導致每票的等值不一。然而法院駁回裁定選舉無效的請求，要求國會需要修正差距。

有關「一票格差」爭議的訴訟，指日本隨着人口減少，選民的比例在鄉郊與大都市出現有不同的價值，即是一票的影響力在鄉郊較大都市大，日本政府雖然在2016年實施選區合併，把一度差距5倍的價值，至2016年為3.08倍，2019年縮減至3倍。然而在合併選區後的問題，包括投票率的下降，令在2022年選票的價值差距回升至3.13倍。原告人的代表律師指出：「3倍的差距遠非平等。國會一直被要求對制度進行根本性改革，但卻未能解決這種不平等問題。」要求裁定選舉違憲及無效。至於被告人的選舉管理委員會指，在合併選區後，差距已從5倍縮減，稱「已沒有明顯的不公平」情況。