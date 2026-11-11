中國男子日本停牌期間再涉無牌駕駛判囚8個月　妻求情望不要遣返回國（更新）

【11月12日更新】琦玉地方法院在今日判處鄧洪鵬監禁8個月。法官指出：「他在緩刑期間仍多次無牌駕駛，他對法律的漠視程度顯而易見。」因此，法官表示今次不應再判緩刑。 ———————————————————————————————————— 在去年5月因為酒後駕駛，在日本琦玉縣撞到4名小學生的中國籍男子鄧洪鵬，在獲判緩刑及停牌期間，再涉及至少3次無牌駕駛，控方在早前結案要求對鄧男判處14個月的監禁。日本媒體指，鄧男代表律師求情聲稱因為「不懂日本法律」而違法，而他的中國籍太太就表示會負責督促鄧男，並表示不想返回中國。

44歲的鄧洪鵬在去年5月的意外後，被判緩刑4年，他當時在法庭承諾不會再駕車。然而在不夠半年，被舉報涉及停牌期間多次無牌駕駛。在昨日（10日）的陳詞中，檢察官批評鄧男在上次判刑後不足2個星期，已被發現至少3次無牌駕駛，甚至亳不猶豫就將車駛出停車場，批評他是「大膽的慣犯」、「嚴重缺乏道德意識」，有必要送入教導中心懲戒，因要求刑1年2個月。

移居20年仍未懂日語 然而鄧男在庭上答辯時稱，在中國的住宅地區內道路屬「私人土地」，因此「誤以為」在住宅道路駕車不違法，而辯方指，他的妻子亦承諾會在往後督促鄧男，不會讓他駕駛。法庭上又指，鄧男的妻子在案發時也坐在車上，是明知鄧男在緩刑間駕駛。鄧的太太其後表示，家中已沒有車，故他將不會再駕駛。 鄧妻又表示，在鄧男被捕後，他們的生活變得艱難，他們仍有一個3歲的女兒，並且需要定期寄錢回中國給父母。在法庭上透露，鄧家移居日本近20年，但至今未懂說日語。在法庭中鄧妻指他們一家返回中國生活會「很困難」，並指不想回去。鄧男在庭上求情雖然承認錯誤，並指自己的想法都是錯，但他表示「請給我一個機會，讓我做好孩子的父親。」案件將在明日判刑。