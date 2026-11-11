中國男子日本停牌期間再涉無牌駕駛　妻求情望不要遣返回國

在去年5月因為酒後駕駛，在日本琦玉縣撞到4名小學生的中國籍男子鄧洪鵬，在獲判緩刑及停牌期間，再涉及至少3次無牌駕駛，控方在早前結案要求對鄧男判處14個月的監禁。日本媒體指，鄧男代表律師求情聲稱因為「不懂日本法律」而違法，而他的中國籍太太就表示會負責督促鄧男，並表示不想返回中國。

44歲的鄧洪鵬在去年5月的意外後，被判緩刑4年，他當時在法庭承諾不會再駕車。然而在不夠半年，被舉報涉及停牌期間多次無牌駕駛。在昨日（10日）的陳詞中，檢察官批評鄧男在上次判刑後不足2個星期，已被發現至少3次無牌駕駛，甚至亳不猶豫就將車駛出停車場，批評他是「大膽的慣犯」、「嚴重缺乏道德意識」，有必要送入教導中心懲戒，因要求刑1年2個月。