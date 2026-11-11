日本連鎖家品店Nitori 3762萬筆會員個資恐外洩 AI助理加劇網攻

此外，提供短期打工仲介服務的Sharefull表示，本月4日深夜發現管理系統遭非法存取，隨即封鎖入侵途徑，但最多仍可能有約750萬名使用者的帳號資料外洩，涉及姓名、電話號碼、電郵地址，也包括臉部照片、銀行帳戶、緊急聯絡人及在留資格等敏感資訊。

朝日電視台、日本放送協會(NHK)等報道，Nitori Holdings表示，本月6日確認伺服器遭到非法存取，最多可能約3,762萬筆會員及網購使用者的個資外洩。由於系統並未保存信用卡資料，因此不在此次可能外洩的範圍內。

日本企業近期接連遭到網絡攻擊，連鎖家品店(Nitori)宣布，伺服器遭到非法存取，最多可能有3,762萬筆會員個人資料外洩，包括姓名、住址及電郵等。另外，短期打工仲介平台Sharefull據報約750萬名使用者的個資可能外洩，涉及銀行帳戶等資料。

調查發現，黑客已開始利用能自主判斷並執行任務的AI助理程式(AI Agent)發動網攻，使企業面臨更加複雜的網絡安全威脅。

根據全球資訊安全大廠趨勢科技(Trend Micro)調查，日本10月公布的網攻等資安事件達233宗，創下單月歷史新高。單是10月，涉及外洩的個資多達約1億8,500萬筆，較前1個月增加近1倍。

隨著企業遭黑客入侵事件頻繁發生，網絡安全檢測需求也快速增加。靜岡縣濱松市一家提供系統弱點掃描服務的IT企業表示，10月以來諮詢宗數暴增至過去的約10倍。檢測結果分為A到E共5個等級，但幾乎沒有企業的資安防護能獲得A級評價，部分企業被發現超過100個資安漏洞。

業者指出，現在中小企業更易成為攻擊目標。有些中小企業承接大型企業的外判業務，黑客可能先攻擊這些中小企業，再藉此竊取大型企業的資訊。

黑客可能不會直接攻擊防護較完善的大型企業，而是先鎖定資金或人力不足、資訊安全防護相對薄弱的中小企業，再利用它們作為入侵大型企業的跳板。