美軍基地驚見UFO？水母狀飄浮3分鐘消失　目擊者：只有政府跟天知道是甚麼

阿拉斯加UFO｜媒體質疑是AI生成或電腦加工

拍片者Sara Jane Osborn於6月15日拍攝到有關片段，外媒日前開始報道。事發於晚上10時13分，因地理位置因素，當地仍猶如白天。她與丈夫將車子停下來並用手機拍攝彩虹，初時於手機畫面見到黑點還以為是蚊子。但當她抬頭望向天空，卻發現那黑點於遠處的樹林上。她向丈夫說見到有關異狀，並開始攝錄那個黑色和銀色的物體。從其所拍攝片段可見，該物體下方像有觸鬚如水母般擺動，也像電影中的外太空生物或作戰武器。有網民認為，那可能是大型風箏。Osborn與丈夫也有這個懷疑，當時曾到不明物體消失位置的周圍搜尋，沒有任何發現，也不見有人於附近公園放風箏。Osborn亦考慮過那可能是無人機，但與丈夫不能解釋所見到的現象，說「只有上帝跟政府知道它是甚麼」。有媒體報道時，質疑那可能是AI生成或電腦加工。