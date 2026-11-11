熱門搜尋:
黃仁勳 蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 鼠患 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
國際
出版：2026-Nov-11 17:46
更新：2026-Nov-11 17:46

美軍基地驚見UFO？水母狀飄浮3分鐘消失　目擊者：只有政府跟天知道是甚麼

分享：
美軍基地驚見UFO？水母狀飄浮3分鐘消失　目擊者：只有政府跟天知道是甚麼

阿拉斯加美軍基地附近發現像水母的不明飛行物體。(互聯網)

美國阿拉斯加驚現疑似外太空不明飛行物體(UFO)，引起網民揣測。一名女居民拍攝天空一道彩虹時，意外發現一個像水母有觸鬚的物體在樹林上空飄動，十分詭異。拍片者聲稱，該不明物體向左向右移動約3分鐘後突然消失。她指，只有政府和天知道它是甚麼。現場鄰近美軍艾爾門多夫—理查森聯合基地(Joint Base Elmendorf-Richardson)，該處是美國最具戰略重要性的軍事基地，部署了美軍F22隱形戰機。在敏感位置出現神秘飛行物，令事件更加撲朔迷離。

美軍基地驚見UFO？水母狀飄浮3分鐘消失　目擊者：只有政府跟天知道是甚麼 美軍基地驚見UFO？水母狀飄浮3分鐘消失　目擊者：只有政府跟天知道是甚麼 美軍基地驚見UFO？水母狀飄浮3分鐘消失　目擊者：只有政府跟天知道是甚麼 美軍基地驚見UFO？水母狀飄浮3分鐘消失　目擊者：只有政府跟天知道是甚麼 美軍基地驚見UFO？水母狀飄浮3分鐘消失　目擊者：只有政府跟天知道是甚麼 美軍基地驚見UFO？水母狀飄浮3分鐘消失　目擊者：只有政府跟天知道是甚麼 美軍基地驚見UFO？水母狀飄浮3分鐘消失　目擊者：只有政府跟天知道是甚麼 美軍基地驚見UFO？水母狀飄浮3分鐘消失　目擊者：只有政府跟天知道是甚麼 美軍基地驚見UFO？水母狀飄浮3分鐘消失　目擊者：只有政府跟天知道是甚麼 美軍基地驚見UFO？水母狀飄浮3分鐘消失　目擊者：只有政府跟天知道是甚麼 美軍基地驚見UFO？水母狀飄浮3分鐘消失　目擊者：只有政府跟天知道是甚麼

阿拉斯加UFO｜媒體質疑是AI生成或電腦加工

拍片者Sara Jane Osborn於6月15日拍攝到有關片段，外媒日前開始報道。事發於晚上10時13分，因地理位置因素，當地仍猶如白天。她與丈夫將車子停下來並用手機拍攝彩虹，初時於手機畫面見到黑點還以為是蚊子。但當她抬頭望向天空，卻發現那黑點於遠處的樹林上。她向丈夫說見到有關異狀，並開始攝錄那個黑色和銀色的物體。從其所拍攝片段可見，該物體下方像有觸鬚如水母般擺動，也像電影中的外太空生物或作戰武器。有網民認為，那可能是大型風箏。Osborn與丈夫也有這個懷疑，當時曾到不明物體消失位置的周圍搜尋，沒有任何發現，也不見有人於附近公園放風箏。Osborn亦考慮過那可能是無人機，但與丈夫不能解釋所見到的現象，說「只有上帝跟政府知道它是甚麼」。有媒體報道時，質疑那可能是AI生成或電腦加工。

Google Maps香港十大熱門旅遊景點清單特集｜ Google Maps香港十大熱門旅遊景點清單特集｜博物館 Google Maps香港十大熱門旅遊景點清單特集｜博物館 Google Maps香港十大熱門旅遊景點清單特集｜博物館 Google Maps香港十大熱門旅遊景點清單特集｜博物館 Google Maps香港十大熱門旅遊景點清單特集｜旅遊景點 Google Maps香港十大熱門旅遊景點清單特集｜旅遊景點 Google Maps香港十大熱門旅遊景點清單特集｜旅遊景點 Google Maps香港十大熱門旅遊景點清單特集｜旅遊景點 Google Maps香港十大熱門旅遊景點清單特集｜旅遊景點 Google Maps香港十大熱門旅遊景點清單特集｜旅遊景點 Google Maps香港十大熱門旅遊景點清單特集｜旅遊景點 Google Maps香港十大熱門旅遊景點清單特集｜旅遊景點 Google Maps香港十大熱門旅遊景點清單特集｜旅遊景點 Google Maps香港十大熱門旅遊景點清單特集｜旅遊景點
用水小貼士｜（水務署） 用水小貼士｜用水/水龍頭衛生（水務署） 用水小貼士｜家居濾水器/手提式濾水壺、味道和氣味（水務署） 用水小貼士｜外觀（水務署） 用水小貼士｜保養/經認可水喉產品/用水效益標籤計劃（水務署） 用水小貼士｜指定人士/其他知識（水務署）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務