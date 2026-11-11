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出版：2026-Nov-11 19:12
更新：2026-Nov-11 19:12

懶理病人逼爆急症室 男女醫生躲休息室慾火纏綿 市長踩場「捉姦」(有片)

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巴西醫院

片中，市長當場痛罵男女醫生：「外面病人擠成這樣，你們竟在裡面做愛，是荒唐！」(互聯網)

醫生咁離譜？！巴西伯南布哥州巴雷羅斯(Barreiros)的市長接連收到居民投訴，抱怨一間市立醫院看診等太久，市長決定親自突擊檢查。未料他在急症室發現擠滿病人，原本編更有3名醫生值班，但現場只有1人，另外2名醫生「人間蒸發」……

媒體報道，事發於本月4日晚，地點是阿爾布克爾克市立醫院。眼見只有一名醫生應診，要大批病人無端久等，市長佩德雷拉(Carlinhos da Pedreira)當場發火、帶隊四處找人，結果發現一間休息室反鎖，敲門卻沒回應。佩德雷拉即下令醫護用鎖匙開門，裡面的人被驚動，女醫生主動開門。

佩德雷拉帶頭進入，一問便發現女醫生與男醫生在這裡「慾火纏綿」……佩德雷拉更加扯火，當場痛罵兩人：「外面病人擠成這樣，你們竟在裡面做愛，是荒唐！」報道指，佩德雷拉嬲得把兩人趕出醫院，事後更將他們開除。現場影片其後在社交網瘋傳，引發熱議。

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面對排山倒海的負評，伯南布哥州醫生工會為兩名醫生辯護，指他們事發前剛捱過12小時值班工作，當時只是趁空檔小休。伯南布哥州醫委會批評市長佩德雷拉「過火」，指官員監督醫院很合理，但市長即場揭露醫生身份變相是公審，當眾羞辱兩人是踐踏了專業尊嚴， 破壞聲譽。

巴雷羅斯市政府鐵腕宣布終止營運該醫院的合約，醫院即日起由市政府接管，冀盡快平息事件。

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