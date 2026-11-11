懶理病人逼爆急症室 男女醫生躲休息室慾火纏綿 市長踩場「捉姦」(有片)

片中，市長當場痛罵男女醫生：「外面病人擠成這樣，你們竟在裡面做愛，是荒唐！」(互聯網)

醫生咁離譜？！巴西伯南布哥州巴雷羅斯(Barreiros)的市長接連收到居民投訴，抱怨一間市立醫院看診等太久，市長決定親自突擊檢查。未料他在急症室發現擠滿病人，原本編更有3名醫生值班，但現場只有1人，另外2名醫生「人間蒸發」……

媒體報道，事發於本月4日晚，地點是阿爾布克爾克市立醫院。眼見只有一名醫生應診，要大批病人無端久等，市長佩德雷拉(Carlinhos da Pedreira)當場發火、帶隊四處找人，結果發現一間休息室反鎖，敲門卻沒回應。佩德雷拉即下令醫護用鎖匙開門，裡面的人被驚動，女醫生主動開門。